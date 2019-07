Squeri | condizioni operative vanno migliorate

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma – “La morte del Carabiniere ucciso a coltellate a Roma, nello svolgimento del proprio servizio, e’ il richiamo piu’ drammatico a cio’ che rischiano ogni giorno donne e uomini in divisa. Alla sua famiglia e all’Arma va la piu’ profonda vicinanza”. Lo dice il deputato di Forza Italia Luca. “Da Carabiniere in congedo, so bene quanto spirito di dedizione e di sacrificio animi la loro attivita’ quotidiana sul territorio. Per questo, accanto a un impegno unanime della politica per un miglioramento delledi operativita’, delle dotazioni e del trattamento economico, e’ necessario scardinare quei pregiudizi che, spesso, ancora oggi, mirano a screditare il prezioso lavoro delle forze dell’ordine”, conclude. L'articoloproviene da RomaDailyNews.