Antonini | scritta ci identifica | non è un problema per Esquilino e non la rimuoveremo

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma – Mauro, responsabile di CasaPound per il Lazio, e’ intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’e’ desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sullache la sindaca Raggi vuole far rimuovere dal palazzo occupato da Casapound. “Non la. Non e’ questo unper l’. Quellaormai fa parte della storia del quartiere, ciuna realta’ sociale come la nostra che ha fatto tanto per un quartiere che versa in condizioni disastrose quindi questo e’ l’ultimo dei problemi. Questo giustifica la nostra occupazione. C’erano 15 famiglie in strada e quando noi occupammo il palazzo che da anni era inutilizzato ...

