Al largo della Libia naufragio di due barche Ci sono 150 vittime

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 26 luglio 2019) Lodovica Bulian L'Unhcr: «È la tragedia peggiore del 2019» Soccorsi in 140. In 100 sbarcati a Lampedusa «È appena avvenuto il più tragiconel Mediterraneo quest'anno», annuncia alle 15 su Twitter l'Unchr, l'Alto commissariato dell'Onu. Oltre 150 persone hanno perso la vita aldelle coste, mentre altre 140state soccorse e riportate indietro dalla guardia costiera libica. Il barcone, o forse due, questo ancora non è chiaro, partito all'alba da Al Khoms - 120 chilometri a Est di Tripoli - e diretto verso l'Italia ci sarebbero state dunque circa 300 persone. L'imbarcazione si sarebbe capovolta a poche miglia dalle coste libiche. I superstitistati soccorsi da un peschereccio locale e poi trasbordati sulle motovedetteguardia costiera libica. L'ennesima tragedia, denuncia il commissario delle Nazioni unite per i rifugiati, Filippo ...

