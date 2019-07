Verona : Gdf stronca traffico internazionale di stupefacenti (2) : (AdnKronos) - I due cittadini extracomunitari sono stati accompagnati presso la sede del Reparto per approfondire il controllo. In questa prima fase sono stati rinvenuti 50 ovuli contenenti eroina e cocaina e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria scaligera i due pusher sono stati trasferiti pres

Verona : Gdf a Soave scopre 10 lavoratori ‘in nero’ (2) : (AdnKronos) – Gli approfondimenti investigativi svolti permettevano di individuare le 4 aziende gestite da titolari di origine indiana che impiegavano in ‘nero’ i 10 lavoratori (di origine indiana). Gli elementi acquisiti permettono di ritenere che si celerebbe l’illecita intermediazione e/o lo sfruttamento del lavoro ‘caporalato’, posti in essere a danno dei lavoratori mediante comportamenti di ...

Verona : Gdf a Soave scopre 10 lavoratori ‘in nero’ : Verona , 5 lug. (AdnKronos) – Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio e di contrasto e prevenzione del fenomeno del lavoro nero/irregolare, i militari della Compagnia di Soave (Vr), hanno individuato e identificato 10 lavoratori in nero. L’operazione ha interessato il territorio dell’est veronese, e ha preso avvio dal costante monitoraggio delle principali vie di comunicazione tra i ...

