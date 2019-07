Scandalo in un ospedale pubblico | dal primario ai dipendenti in manette per aver

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Nella giornata di ieri, mercoledì 24 luglio, i Carabinieri del NAS di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento ha riguardato 6 persone, delle quali: una in carcere, due agli arresti domiciliari, due raggiunte dalla misura interdittiva dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, un’altra, infine, dall’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. I sei indagati destinatari dei provvedimenti cautelari sono coinvolti, a vario titolo e con molteplici altri soggetti deferiti in stato di libertà, in un’associazione per delinquere dedita alla commissione di svariate truffe a danno del Servizio Sanitario Nazionale. I reati accertati dagli investigatori del NAS, riconducibile all’arco temporale 2015–2017, sono: associazione per delinquere ...

