Salvini | la manovra sia coraggiosa o la Lega non ci sta

SCENARIO/ Europa e manovra - a Salvini serve un patto con Tria e Conte : Sono aumentati i fondi Ue, costerebbe di più non farla: Conte dice sì alla Tav, una vittoria per Salvini che però non mette fine alle liti nel governo

Maria Giovanna Maglie : Salvini vuole portare il governo fino alla manovra : Maria Giovanna Maglie: Salvini vuole portare il governo fino alla manovra Proseguono le scherMaglie all’interno dell’esecutivo. Nonostante sia stato già scongiurato il ritorno alle urne a settembre, la situazione dalle parti di palazzo Chigi rimane decisamente tesa. I nodi principali da sciogliere riguardano il rebus per le autonomie – che vede protagonisti i presidenti di Regione Fontana e Zaia – e la costruzione ...

Pensioni - Salvini : ‘Con la manovra aumenteremo quelle d'invalidità' : Non solo “obiettivo Quota 41” e proroga del regime sperimentale di Opzione donna dopo i primi risultati raggiunti con le Pensioni Quota 100 in termini di uscite anticipate e nuovi posti di lavoro, di cui ha parlato nei giorni scorsi il presidente dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale Pasquale Tridico. Il governo gialloverde, guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sta lavorando anche per l’aumento delle Pensioni ...

Salvini : “Con tre no su autonomia - giustizia e manovra governo cade”. Di Maio : “La Lega rischia di isolarci in Europa come la Grecia” : L’opinione diffusa è che il tempo si chiuderà il 20 luglio, ultima data utile per sciogliere le Camere e votare a settembre. Ma lui non crede “alla finestra. A parte che non ci sono solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, datemi retta, non c’è una finestra così stretta“. come a dire: se voglio, il governo lo faccio cadere quando voglio. L’avvertimento agli alleati Matteo Salvini lo lancia a giornali unificati da ...

Manovra e Russia - Conte sfida Salvini| La tattica del leader della Lega : «Ora bisogna fare» : La goccia che ha fatto traboccare il vaso: i dettagli della flat tax. Il paradosso di Salvini che da un lato invoca la fretta di agire dall’altro non nomina i deLegati ai tavoli istituzionali che a Palazzo Chigi dovrebbero mettere nero su bianco la Manovra di Bilancio.

Salvini : mi piacerebbe dare manovra al Paese in tempi celeri : "Gli intervenuti chiedono di accelerare sull'autonomia, che premia il merito, premia il taglio agli sprechi". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini

Manovra e Russia - duello Conte-Salvini. Il premier : «Sei scorretto» : Giuseppe Conte e Matteo Salvini ai ferri corti su tutti i fronti: dalle modalità con cui il vicepremier sta discutendo la Manovra, alla vicenda dei fondi russi. A far scoppiare le polveri, la...

Flat tax : la proposta di Salvini anticipa la manovra - ma scatena l'ira di Conte : La Lega vorrebbe una manovra economica anticipata, con punti definiti entro tempi brevissimi (magari prima della fine dell'estate) e per questo motivo, il ministro dell'interno Matteo Salvini, ha organizzato un tavolo con le parti sociali al Viminale. Durante l'incontro, l'ex sottosegretario Armando Siri ha presentato la Flat tax (da lui ideata). L'iniziativa, però, non è piaciuta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, davanti ai ...

Manovra : Calenda - ‘sindacati non dovrebbero compiacere Salvini - non bello nè serio’ (2) : (AdnKronos) – “Che vergogna vedere Confindustria, Cgil, Cisl, Uil in processione da Salvini -scrive ancora Calenda su twitter-, nei giorni dello scandalo #Savoinigate che in qualsiasi altro paese avrebbe portato alle dimissioni del Ministro. E per di più con Borghi e Siri di contorno. Brutta scena”. E poi rispondendo a un follower secondo cui “quando un vice premier convoca, il sindacato deve andare”, ribatte: ...

Salvini manovra? meno tasse a famiglie. Conte scorrettezza istituzionale : "Per la prossima manovra economica la Lega e' impegnata su un forte taglio delle tasse per famiglie e lavoratori dipendenti". Lo ha detto Salvini

Manovra - Salvini convoca i sindacati. L’iniziativa del ministro irrita Conte e Di Maio : Tensione di nuovo ai massimi, all'interno del governo, dopo il vertice sulla Manovra che si e' tenuto al Viminale tra il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e le parti sociali. Un vertice annunciato da tempo, che gia' nelle scorse settimane aveva generato piu' di un 'mal di pancia' da parte di M5s e perplessita' da Palazzo Chigi, a cui si e' aggiunto un ulteriore elemento di attrito tra Lega e M5s nel momento in ...