Pericolo SIM clonata | cosa può succedere e come proteggersi

Allerta massima per la nuova truffa Vodafone : operatore incolpevole - ma SMS Pericoloso a luglio : Circola in queste ore una nuova pericolosa truffa Vodafone, anche se occorre dire subito che, esattamente come riportato lo scorso mese di dicembre con un articolo specifico, l'operatore sia del tutto innocente. Le segnalazioni oggi 25 luglio non sono isolate, ragion per cui occorre non lasciare nulla al caso. Come si manifesta e come riconoscerla? Proviamo ad analizzare tutte le informazioni disponibili fino a questo momento per limitare al ...

Appello di 200 ricercatori - basta fake news sul clima : “L’uomo è responsabile del riscaldamento globale. In Pericolo il futuro delle prossime generazioni” : “No alle false informazioni sul clima. Il riscaldamento globale è di origine antropica“, cioè determinato dall’uomo. Lo dice con fermezza Roberto Buizza, fisico all’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha scritto una lettera aperta alle più alte cariche istituzionali il 7 luglio, che in pochi giorni ha raccolto più di 200 adesioni da parte di ricercatori e intellettuali. Quando si ...

Massimo Pericolo parla di Noyz Narcos ed elogia Fabri Fibra : 'Il motivo se rappo' : Quello di Massimo Pericolo è sicuramente il nome più caldo della scena rap italiana in questo momento. La recente escalation dell'artista di Brebbia, classe 1992, che in pochi mesi è riuscito a guadagnarsi una posizione di rilievo ai piani alti del rap game, non ha lasciato indifferenti i pezzi grossi della scena. La stima dei vertici del rap italiano Salmo lo ha definito come il suo rapper italiano preferito, Marracash ha annunciato una ...

Adrian - la Pericolosissima scelta di Mediaset sul futuro di Celentano : clamoroso - su Canale 5 : Non solo Champions. Mediaset ha deciso che il prossimo autunno punterà ancora tanto sull' intrattenimento e tenterà ancora con la scommessa Celentano. Sì, perché torna Adrian, Signori, ma questa volta con la "o" finale, ovvero si pensa a uno spettacolo con il Molleggiato in carne e ossa. Così Pier S

Massimo Pericolo risponde alle accuse di un collega ad un live - per il web parla di Jamil : Nel corso delle giornate di ieri ed oggi un video ha gradualmente iniziato a catturare le attenzioni degli appassionati di rap italiano. Si tratta di una clip, con ogni probabilità ripresa da un cellulare, in cui è possibile ascoltare alcune dichiarazioni di Massimo Pericolo, fatte dal rapper durante il suo ultimo live. Nel breve video è possibile vedere l'artista mentre si difende da alcune accuse, o meglio, risponde a delle provocazioni di un ...

Allarme listeria - Auchan e Simply ritirano salamino Pericoloso per la salute : marca e lotto : Auchan e Simply hanno deciso il richiamo di un lotto di salametto classico e salame mignon del Salumificio Aliprandi, realizzato a Gussago, in provincia di Brescia, per la presenza di listeria monocytogenes:" Non consumateli e restituiteli". L'azienda specifica: "Il prodotto è stato distrutto e sostituito. La nostra macchina di controllo ha dimostrato di funzionare".Continua a leggere

Marracash parla del nuovo album : 'Il feat con Massimo Pericolo sarà il sangue del disco' : Buone notizie per gli appassionati di rap italiano, soprattutto per i fan di Marracash. Il rapper milanese ha infatti recentemente annunciato il nuovo album, attesissimo sia dal pubblico che dalla critica, e ieri sera ha fornito le prime concrete anticipazioni su quello che sarà il contenuto del disco. Ci sarà il feat con Massimo Pericolo Come molti auspicavano, il progetto conterrà una collaborazione con Massimo Pericolo, vera e propria ...

Beautiful - anticipazioni prossime puntate : un Pericoloso avvicinamento : anticipazioni Beautiful, puntate 24-28 giugno: Bill bacia Brooke Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa su Canale5. Le anticipazioni di Beautiful dal 24 al 28 giugno svelano che Bill Spencer si riavvicinerà pericolosamente a Brooke. Il magnate sa che Brooke ha intenzione di schierarsi dalla sua parte nella battaglia legale contro Katie. Ridge sceglie la linea Intimates di Steffy a discapito della Hope for the future di ...

Vicenza - espulso albanese Pericoloso : lunghissima serie di reati : Federico Garau Tante le denunce collezionate dallo straniero, considerato socialmente pericoloso e spesso affidato a strutture protette. Oltre a girare nudo per strada, ai maltrattamenti perpetrati nei confronti della moglie ed alle liti scoppiate con vicini e sconosciuti incontrati al bar, anche una doccia all'interno del reparto di pediatria dell'ospedale San Bassiano È stato finalmente espulso dal territorio nazionale un cittadino ...

Vicenza - espulso albanese Pericoloso : lunghissima serie di reati : Tante le denunce collezionate dallo straniero, considerato socialmente pericoloso e spesso affidato a strutture protette. Oltre a girare nudo per strada, ai maltrattamenti perpetrati nei confronti della moglie ed alle liti scoppiate con vicini e sconosciuti incontrati al bar, anche una doccia all'interno del reparto di pediatria dell'ospedale San Bassiano Federico Garau ? Luoghi: ...

Usa-Iran - a dieci minuti dalla guerra. Camporini : "Pericolosissimo sottovalutare la capacità militare di Teheran" : Grande è la confusione sotto il cielo di Washington, ma la situazione è tutt’altro che eccellente. I falchi che chiedono una reazione esemplare, il presidente che prima dà luce verde e poi ci ripensa, salvo poi fare una mezza marcia indietro sul ripensamento. Infine, la richiesta di una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza Onu sull’Iran per lunedì. Lo fanno sapere fonti diplomatiche del ...

Lavorare troppo aumenta il rischio di ictus : stabilita dai ricercatori la soglia massima di Pericolo : Lavorare per troppe ore, ovvero oltre 10 al giorno per almeno 50 giorni all’anno, aumenta il rischio di avere un ictus. Se poi questo carico di lavoro dura da oltre dieci anni il rischio è ancora superiore. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunto uno studio della Angers University e dell’Istituto Nazionale Francese di Salute e Ricerca Medica. I ricercatori hanno esaminato i dati relativi all’età, al fumo ...

Le acque delle Azzorre invase dalle caravelle portoghesi - bellissime ma estremamente Pericolose [FOTO] : Il mare che circonda l’arcipelago delle Azzorre è stato invaso dalle caravelle portoghesi in questi ultimi giorni. Le immagini pubblicate dai residenti sui social mostrano migliaia di animali della specie Physalia Physalis, che attirano l’attenzione con i loro splendidi colori. Nonostante la bellezza dei colori e la loro particolare forma, che potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo ...

Gué Pequeno elogia Massimo Pericolo - Lazza e Speranza : 'Un'alternativa alla moda' : Gué Pequeno ha annunciato ieri la pubblicazione per il prossimo 21 giugno di un EP di inediti: il progetto si chiamerà Gelida Estate EP. Di conseguenza il rapper milanese, fresco dell'ottimo feedback televisivo ricevuto dall'esperienza come coach di The Voice of Italy, ha subito iniziato il canonico giro di interviste in vista della pubblicazione del disco. Ieri Gué è stato infatti ospite dell'amico Max Brigante per Radio 105, concedendo ...