Pd presenta mozione di sfiducia contro Salvini Zingaretti | Nasconde qualcosa di

Pd presenta mozione sfiducia a Salvini : 11.35 Il gruppo del Partito democratico ha presentato una mozione di sfiducia individuale a Matteo Salvini. Lo ha annunciato il deputato Enrico Borghi in aula nel corso dell'esame degli Odg al Dl sicurezza bis. "Chiedo di informare il presidente Fico che, per quanto ci riguarda, questa mozione ha una priorità di discussione assoluta rispetto agli altri argomenti in calendario -ha detto Borghi-."Chiediamo di convocare immediatamente la ...

Pd presenta mozione sfifucia a Salvini : 11.35 Il gruppo del Partito democratico ha presentato una mozione di sfiducia individuale a Matteo Salvini. Lo ha annunciato il deputato Enrico Borghi in aula nel corso dell'esame degli Odg al Dl sicurezza bis. "Chiedo di informare il presidente Fico che, per quanto ci riguarda, questa mozione ha una priorità di discussione assoluta rispetto agli altri argomenti in calendario -ha detto Borghi-."Chiediamo di convocare immediatamente la ...

Lega-Russia - Pd annuncia mozione di sfiducia a Salvini. Renzi : “Bisognava presentarla prima. Ecco cosa avrei detto al Senato al governo” : Diciannove minuti e spiccioli, molto di più del tempo che avrebbe avuto a disposizione nell’aula di Palazzo Madama dopo l’informativa di Giuseppe Conte, per il suo “contro-intervento” nel giorno in cui la segreteria del Pd gli ha preferito Dario Parrini e ha dato il via libera alla mozione di sfiducia contro Matteo Salvini sul caso Lega-Russia, un atto che lui avrebbe voluto presentare già da tempo. Così, anche se ...

Il Pd presenta una mozione di sfiducia individuale contro Salvini : “Nell’immediato il Pd presenterà una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Salvini che scappa dalle sue responsabilità”. Lo annuncia il capogruppo Dem al Senato Andrea Marcucci al termine dell’informativa di Conte in Aula.

Fondi russi Lega - Pd presenta mozione di sfiducia a Salvini : “Scappa di fronte a responsabilità” : Il Pd presenterà nell'immediato una mozione di sfiducia individuale nei confronti di Matteo Salvini sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega. Ad annunciarlo, nell'Aula del Senato, è il capogruppo dem a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, al termine dell'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Pd presenta mozione di sfiducia a Salvini : l’annuncio di Maria Elena Boschi : Il Pd presenterà oggi una mozione di sfiducia al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega e per la mancata volontà del vicepresidente del Consiglio di riferire in Parlamento sul caso. L'annuncio è stato dato attraverso un tweet da Maria Elena Boschi: il post è stato rilanciato anche da Matteo Renzi.Continua a leggere