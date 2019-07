Nela | “Ormai non é piu un mistero | De Laurentiis ha in mente una strategia ben precisa”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 25 luglio 2019) L’ex calciatore Sebino, opinionista di TMW Radio, ha commentato il calciomercato del Napoli: “Resto convinto che l’idea di Deè quella di prendere James Rodriguez in prestito per sferrare l’affondo decisivo su Icardi. Chiesa? “E’ un giocatore della Fiorentina, é stato anche capitano, dovrebbe dare il buon esempio. Se vuole andare via dovrebbe dirlo chiarae poi portare una squadra che voglia pagarlo per quello che lo valuta la Fiorentina, altrimenti sono chiacchiere da bar.” Leggi anche : Di Lorenzo a Radio KK Napoli: “Pronto a dare il massimo. Un orgoglio lavorare con Ancelotti” Sky – Agente di Nicolas Pépé a Dimaro: incontro con la dirigenza azzurra. Le richieste, la trattativa Ditelo a James Rodriguez: “Ha ritt o’ cardinàl ca’ si nun vienì ca’ te cresìm isso”, il cardinale Sepe a Dimaro! ESCLUSIVA – Il giovane ...

statonero : RT @ManuelF74595905: @calza_massimo @statonero Ma non è tanto quello,quanto il vomito addosso a chiunque s'a azzarda a di che Veretout è un… - ManuelF74595905 : @calza_massimo @statonero Ma non è tanto quello,quanto il vomito addosso a chiunque s'a azzarda a di che Veretout è… -