Natalia Estrada | Niente tv | ora vivo in un ranch | mi sveglio alle 5 e monto

Giorgio Mastrota si risposa ma senza Natalia Estrada : ‘Non la inviterò’ : Ha senso invitare un’ex moglie al proprio matrimonio? Giorgio Mastrota crede proprio di no: “Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo (il figlio di Natalia Junior, ndr), ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c’è niente di male, ma noi non ci frequentiamo quindi non la inviterò“. Il ...

