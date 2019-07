Mani pulite | anche Francesco Saverio Borrelli partecipò al circo mediatico che distrusse

CANTONE LASCIA L'ANAC/ Una rivoluzione culturale che batte Mani pulite : Raffaele CANTONE LASCIA la guida delL'ANAC, ma il suo approccio realistico, basato sulla prevenzione, deve essere proseguito

Torna il «pool» Mani pulite alla camera ardente di Borrelli. Colombo : corruzione non è finita : Torna chi faceva parte del pool Mani Pulite e chi, allora, scendeva in piazza per loro. Torna ad indossare la toga per qualche minuto Antonio Di Pietro, come Gherardo...

Borrelli - Di Pietro in lacrime accanto al feretro : il saluto all’ex capo del pool di Mani Pulite : Antonio Di Pietro è arrivato alla camera ardente dell’ex procuratore capo di Milano, Francesco Saverio Borrelli, scomparso sabato, accompagnato dalla moglie e dal figlio. L’ex pm simbolo di Mani Pulite e fondatore dell’Idv si è fermato per qualche minuto in silenzio davanti al feretro di Borrelli, poi ha abbracciato il procuratore di Milano, Francesco Greco, e salutato con il baciamano la moglie del magistrato Maria Laura e i figli Federica e ...

Francesco Saverio Borrelli - attorno alla bara il pool di Mani pulite : le lacrime di Di Pietro : L’ex pm, molto commosso, ha chiesto in prestito una toga per partecipare al picchetto d’onore accanto Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco. L’omaggio di Beppe Sala, Gabriele Albertini, Alfonso Bonafede, Mario Monti, molti cittadini comuni

Filippo Facci svela Borrelli : "Come sceglievamo gli obiettivi". Il vero volto di Mani Pulite : È morto un personaggio a suo modo straordinario, magnifico nella sua unicità e pur lontanissimo dai peana che gli dedicheranno le misere penne intinte nell'inchiostro di cancelleria. È l' unico che varrà davvero la pena la pena di ricordare nel pool zootecnico di "Mani Pulite", anche perché neppure

Mani pulite - addio a Francesco Saverio Borrelli : Dopo l'arresto di Mario Chiesa, nel febbraio 1992, creò il famoso "pool" di magistrati incaricati di indagare esclusivamente sullo scandalo che segnò la fine della Prima Repubblica. La camera ardente lunedì 22 nel Tribunale di Milano.

Addio a Borrelli - padre e guida del pool Mani pulite : Francesco Saverio Borrelli, procuratore della Repubblica di Milano all’epoca di Mani pulite, si è spento all’età di 89 anni. Esattamente 25 anni dopo quel 14 luglio del 1994 quando...

Morto Francesco Saverio Borrelli - l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. Lunedì camera ardente in tribunale : Morto oggi a Milano Francesco Saverio Borrelli, l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. l'ex magistrato è Morto nell'hospice dell'Istituto dei Tumori...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Luglio : È morto l’ex procuratore di milano e padre di Mani pulite : 1930-2019 – Si è spento ieri nella “sua” milano “Era il nostro capo” L’addio a Borrelli del pool mani pulite Il cancelliere del tribunale si commuove appresa la notizia La figlia Federica: “Nel mio momento più buio c’eri” di Ferruccio Sansa Il più grande di Marco Travaglio Se l’idea di Giustizia avesse un volto, avrebbe il suo. Se il precetto costituzionale “Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” avesse un nome, avrebbe ...

Morto Borrelli - guidò pool di Mani Pulite. La figlia : mi hai trasmesso ciò che valeva : E' Morto a Milano all'eta' di 89 anni Francesco Saverio Borrelli, l'ex capo del pool di Mani Pulite quando era Procuratore della Repubblica di Milano. Il magistrato era ricoverato da alcuni giorni presso l'Hospice Floriani dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano (Int). ''Il nostro Istituto si raccoglie attorno alla famiglia per la perdita di un uomo noto nella nostra città, ma soprattutto, di un marito e padre", afferma Marco Votta, ...

Morto Francesco Saverio Borrelli - l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. Lunedì la camera ardente in tribunale : Morto oggi a Milano Francesco Saverio Borrelli, l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite. l'ex magistrato è Morto nell'hospice dell'Istituto dei Tumori...

FRANCESCO SAVERIO BORRELLI È MORTO/ Capo pool Mani pulite - quando disse : 'Resistere' : FRANCESCO SAVERIO BORRELLI è MORTO. Fu a Capo del pool di Mani Pulite, l'inchiesta che decapitò la Prima Repubblica: aveva 89 anni

Addio a Francesco Saverio Borrelli - capo del pool Mani Pulite : Francesco Saverio Borrelli, l’ex procuratore di Milano a capo del pool di Mani Pulite, è morto all’Hospice dell’istituto dei Tumori, dove era ricoverato da tempo. Aveva 89 anni. Originario di Napoli, ha vissuto quasi tutta la sua vita a Milano. La sua carriera giudiziaria si è svolta quasi interamente nel Palazzo di Giustizia del capoluogo lombardo: dal 1999 fino al 2002, quando è andato in pensione, è stato procuratore generale della Corte ...

Addio a Francesco Saverio Borrelli : guidò il pool di Mani pulite a Milano : Francesco Saverio Borrelli è stato il capo del pool Mani Pulite ai tempi in cui era Procuratore della Repubblica ed ex procuratore generale di Milano. Protagonista di una capitolo della storia d'Italia, per 47 anni ha indossato la toga, Borrelli si è spento in ospedale.