Gli effetti benefici del pianto 

Fonte : agi

(Di giovedì 25 luglio 2019) Si dice che non serve a nulla piangere sul latte versato. Tuttavia, la ricerca suggerisce che versare qualche lacrima potrebbe fare bene alla salute. Uno studio dell'Università del Queensland, pubblicato sulla rivista Emotion, ha esaminato quasi 200 volontari che sono stati invitati a guardare un video triste e uno "neutro" prima di immergere la mano in acqua ghiacciata per creare stress fisico. Gli scienziati hanno misurato il battito e la frequenza cardiaca dei soggetti durante l'esperimento. Sono stati poi prelevati campioni di saliva 4 volte per misurare i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Ebbene, coloro che hanno pianto durante il video sono stati in grado di mantenere la frequenza respiratoria costante durante il test di resistenza, mentre la respirazione dei partecipanti che non hanno versato lacrime è diventata più irregolare. Non solo. Coloro che hanno pianto hanno ...

