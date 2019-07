Zingaretti | ' Il Pd non c' entra con Bibbiano partite nuove querele'

Zingaretti : "La maggioranza non c'è più - subito al voto" : "Mentre il Premier Conte parla del Russiagate in aula i senatori del M5s che lo sostengono sono fuori dall'Aula. Non c'è più una maggioranza. Si metta fine a questa agonia, a casa e subito al voto". Lo scrive il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, su Twitter.

**Anac : Zingaretti - ‘con Cantone presidio legalità - governo non smantelli’** : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – ‘Da amministratore e Presidente di Regione ho conosciuto il grande lavoro che Raffaele Cantone ha portato avanti per fare dell’Anac un presidio di legalità e innovazione per tutta la pubblica amministrazione. Nel ringraziarlo voglio sostenere il suo messaggio affinché tutte le istituzioni siano unite e vigili nella lotta alla corruzione che è il primo nemico di chiunque ami l’Italia, ...

Zingaretti : "Un governo con M5s non è obiettivo del Pd" : "Nessun governo con M5s è alle porte e nessun governo con il M5s è l'obiettivo del Pd. Questo anche Franceschini lo dice in modo chiarissimo": lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a margine di una iniziativa della Regione Lazio in campo sanitario a Roma. Prosegue Zingaretti. "Così come prendere atto che ci sono due forze diverse significa semplicemente evitare che sempre di più diventino un blocco. Invece non è così. Il mio ...

Renzi : “Non mi occupo più di Pd. Zingaretti pensi a Salvini e non a me. Errore sfiduciare Faraone e non il vicepremier della Lega” : “Non mi occupo più del Pd. E suggerisco al segretario di occuparsi dell’altro Matteo, non di me”. L’ex segretario Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della sera mentre è negli Usa per una conferenza sul futuro e tecnologia, riapre lo scontro dentro il Partito democratico. I fronti aperti sono tanti e vedono da settimane attacchi e malumori tra Renziani da una parte e sostenitori del segretario Nicola Zingaretti ...

Zingaretti : prometto di non abbassare mai la guardia : Amatrice (Ri) – “Questa scuola e’ prima di tutto un simbolo dell’Italia che funziona, e’ uno dei piu’ belli e moderni edifici scolastici del Paese e dimostra al mondo che anche le missioni piu’ difficili sono possibili”. Cosi’ Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, in occasione dell’inaugurazione del polo scolastico Romolo Capranica ad Amatrice alla presenza del presidente ...

Fondi russi a Lega - Zingaretti : “Conte in Aula? Positivo - ma Salvini non risponde”. Delrio : “Inaccettabile” : “Ringraziamo il presidente Roberto Fico che stamattina ha reiterato la richiesta affinché il ministro Salvini venga alla Camera a riferire”. A rivendicarlo il segretario Pd, Nicola Zingaretti, dopo aver incontrato il presidente della Camera, in merito al caso dei possibili Fondi russi alla Lega. “Riferirà Conte in Senato? Positivo, va incontro a logica istituzionale”, aggiunge Zingaretti. Mentre il capogruppo dem a ...

