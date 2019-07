Udinese sconfitto in amichevole | il Cagliari batte il Chievo di misura

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Sconfitta inper l’, che ha perso 3-2 contro l’Al Hilal, formazione di Riad, che milita nella massima serie del campionato dell’Arabia Saudita. Reti dei friulani firmate da Becao e Ter Avest; per gli avversari doppietta di Salem e gol finale di Gomis. Successo didel, che ha battuto ilper 2-1: allo stadio “Briamasco” di Trento ha deciso la sfida Pavoletti, in gol a dieci minuti dal termine. Prima avevano segnato Despodov per ile Stepinski per i clivensi.L'articoloin, ilildiCalcioWeb.