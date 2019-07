RED non demorde ed è pronta con RED Hydrogen Two e il tanto atteso modulo fotografico

Nuoto - Mondiali 2019. Gregorio Paltrinieri : “Contentissimo dell’oro - ho imposto il mio ritmo : non ci cREDevo nemmeno io” : Gregorio Paltrinieri si è laureato Campione del Mondo degli 800 stile libero, il carpigiano ha conquistato la medaglia d’oro a Gwangju (Corea del Sud) ed è così salito sul gradino più alto del podio iridato per la prima volta su questa distanza. Il Campione Olimpico e del Mondo dei 1500 ha fatto saltare il banco grazie a una progressione stellare, attorno ai 300 metri ha piazzato un’accelerazione sublime ed è così riuscito a mettere ...

REDdito di cittadinanza e lavoro nero - l'accoppiata non è (ancora) "passata di moda" : Nuovi casi di furbetti del Reddito di cittadinanza in località turistiche lombarde: sei persone che lo percepivano sono...

Pordenone - aggREDivano coetanei e un adulto disabile : indagati un 15enne e un 16enne : Tentata rapina pluriaggravata, tentata estorsione in concorso, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa e appropriazione indebita. Sono questi i reati contestati a due ragazzi di 15 e 16 anni di Pordenone. La baby gang, su cui si sono concentrate le indagini degli uomini della Squadra mobile della città friulana, aggrediva e vessava alcuni coetanei, ma non solo: tra le vittime delle violente aggressioni c’è anche un adulto disabile. Il ...

Carta REDdito di cittadinanza 2019 : che fine fanno i soldi non spesi : Hai fatto domanda di reddito di cittadinanza 2019 e ricevuto da poco la relativa Carta prepagata (RdC card) da Poste italiane (gestore della Carta)? Non sai cosa, ma soprattutto come, utilizzare la tua Carta? Hai paura che un utilizzo difforme rispetto alle norme previste possa comportare la decurtazione, o addirittura la decadenza del beneficio stesso? Le tue preoccupazioni sono in un certo senso fondate, in quanto – oltre ai numerosi limiti ...

F1 - GP Germania 2019 : Ferrari - lo sviluppo non ha convinto. Lacune aerodinamiche evidenti e RED Bull sempre più vicina : Mentre da un lato la Mercedes prosegue nel suo Mondiale di Formula Uno 2019 come un carro armato sia in pista, sia fuori, quindi a livello di sviluppo sulla vettura, la Ferrari non riesce a tenere questo passo e, anzi, ora deve iniziare concretamente a difendersi nei confronti della Red Bull, piuttosto che pensare alle Frecce d’argento. Gli ultimi Gran Premi hanno sottolineato questo pericolo, con la vittoria di Max Verstappen in Austria, ...

LoREDana Lecciso : "Con Al Bano oggi siamo una bella realtà. Romina? Non ho mai litigato con lei" : Nella lunga intervista concessa a il Fatto Quotidiano, Loredana Lecciso si confessa su molteplici fronti che hanno caratterizzato e cambiato la sua vita. Trasversalmente si passa dalla famiglia all'infanzia, gli ostacoli che l'hanno messa in difficoltà, il lavoro ma soprattutto l'amore.Spesso sulla bocca di tanti per la sua notorietà venuta fuori soprattutto a cavallo tra il 2004 e il 2005 fra sgambettate e fatti di gossip non ha mai ...

Mondiali di nuoto 2019 – Martina Carraro incREDula : “non sto capendo molto! Pensavo di aver sbagliato” : Martina Carraro emozionata dopo il bronzo mondiale conquistato oggi nei 100 rana femminili a Gwangju: le parole dell’azzurra Una giornata ricca di emozioni da Gwangju: l’Italia festeggia per l’oro di Simona Quadrella nei 1500 stile libero, ma anche per la prima medaglia iridata italiane nella rana, conquistata da un’eccezionale Martina Carraro. L’azzurra ha chiuso al terzo posto la sua gara nei 100 rana ...

Simona Quadarella - oro ai Mondiali di Nuoto nei 1500/ Video - lacrime : 'Non ci cREDo' : Video, Simona Quadarella, finale 1500 stile libero: è medaglia d'oro per l'azzurra ai Mondiali di Nuoto a Gwangju e nuovo record italiano!.

Nuoto - Mondiali 2019. Martina Carraro : “Non ci sto capendo nulla - non cREDo al bronzo. Onorata del podio” : Martina Carraro ha chiuso col botto una giornata da urlo per l’Italia ai Mondiali 2019 di Nuoto, la ligure ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 rana scrivendo una pagina di storia perché è diventata la prima azzurra capace di salire sul podio iridato in questo stile. La 26enne si è resa protagonista di una seconda vasca davvero da urlo, ha recuperato posizioni su posizioni e ha toccato la piastra in terza piazza regalandosi così il ...

F1 - Chris Horner : “Vettel non tornerà in RED Bull - ha un contratto con la Ferrari. Status quo per i top team” : Sebastian Vettel non tornerà alla Red Bull, almeno nell’immediato. A confermarlo è stato Chris Horner, il caposquadra della scuderia austriaca ha ribadito alla BBC che il tedesco non lascerà la Ferrari e non riabbraccerà a breve il team con cui ha vinto quattro Mondiali di Formula Uno. Il teutonico sta vivendo una stagione molto difficile con la Rossa, è andato in crisi in diverse circostanze e dopo il noto episodio con Hamilton in Canada ...

MotoGp – Pernat non cREDe alle parole di Jarvis : “è pazzesco! Abbiamo bisogno di Valentino Rossi” : Carlo Pernat ha le idee chiare: il manager ligure non crede alle parole di Lin Jarvis su Valentino Rossi Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del possibile ritiro di Valentino Rossi e delle affermazioni del team director della Yamaha, Lin Jarvis. Ieri è arrivata la risposta di Graziano Rossi, padre del Dottore, che ha spiegato che il nove volte campione del mondo non si fa influenzare dal parere degli altri. Adesso, a dire la ...

Platinette non cREDo nelle unioni civili : Mauro Coruzzi in arte Platinette è stato ospite di “Io e Te”, il programma condotto da Pierluigi Diaco. Intervistato da Diaco, Platinette ha detto la sua sulle unioni civili, con un riferimento al conduttore che tempo fa si è unito al giornalista di Tagadà Alessio Orsingher: “Tu hai fatto un passo molto importante per la tua vita, unendoti con una persona del tuo sesso, cosa che io non farei mai nella vita. Ma non perché la reputi una cosa ...

