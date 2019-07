Pordenone | aggredivano coetanei e un adulto disabile | indagati un 15enne e un 16enne

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Tentata rapina pluriaggravata, tentata estorsione in concorso, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa e appropriazione indebita. Sono questi i reati contestati a due ragazzi di 15 e 16 anni di. La baby gang, su cui si sono concentrate le indagini degli uomini della Squadra mobile della città friulana, aggrediva e vessava alcuni, ma non solo: tra le vittime delle violente aggressioni c’è anche un. Il, considerato il “capo” del gruppo, è stato raggiunto da una misura cautelare ed è ora in comunità, mentre ilè indagato in stato di libertà. Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dalla Procura per i minori di Trieste e disposto dal gip. L'articoloe unune unproviene da Il Fatto Quotidiano.

