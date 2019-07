Juve vince derby ‘cinese’ | Inter ko ai rigori

Juve beffata da un gol capolavoro di Kane. Il Tottenham vince 3-2 in rimonta : Nella prima gara dell’International Champions Cup giocata a Singapore. Spurs avanti con Lamela, nella ripresa reti di Higuain e Ronaldo poi pari di Moura e il colpo di Kane al 93’.

Chiesa alla Juve - nuovo Baggio? Rocco Commisso : "Spero di riuscire a convincerlo di restare alla Fiorentina" : "Io non voglio venderlo, non voglio che sia il mio Baggio, la stella che io arrivo e lui va via da Firenze. L'ho incontrato qua a Chicago e gli ho parlato. Spero di riuscire a convincerlo che, con Rocco, le cose per la Fiorentina andranno molto meglio nei prossimi tempi". A ribadirlo in un'intervist

Sacchi: "Ancelotti stratega, al prodotto finale ci arriva sempre. Juve? Leader solo in Italia, per vincere in Europa…". L' ex tecnico del Milan degli olandesi parla in esclusiva a Sport Mediaset. Di seguito l' intervista integrale. Sacchi, 4 delle prime 7 squadre dello scorso ...

Ecco De Ligt : la Juventus è il posto giusto per crescere e vincere : La tradizione italiana alla voce difensori, il gioco di Maurizio Sarri e la voglia di vincere tutto. Matthijs De Ligt si presenta ai suoi nuovi tifosi

Juventus - de Ligt ha le idee chiare : 'Ogni giocatore vuole vincere tutto' : Questa mattina, alle ore 10, Matthijs de Ligt ha parlato nella sala conferenze dell'Allianz Stadium in occasione della sua presentazione come nuovo giocatore della Juventus. Ad assistere alla conferenza stampa del giocatore c'era anche tutta la sua famiglia e la fidanzata Annekee Molenaar. Oltre, ai cari di de Ligt, c'erano ovviamente i grandi protagonisti di questa trattativa Fabio Paratici e Pavel Nedved. Il numero 4 juventino, dopo la ...

Higuain tra Juventus e Roma : Fonseca ha chiamato il giocatore per convincerlo : La sessione estiva di calciomercato è oramai a un punto cruciale ed è entrata letteralmente nel vivo con tante operazioni che sono state messe in piedi dalle diverse squadre del nostro campionato e che ben presto potrebbero giungere ad una conclusione. Tra le trattative più particolari e complesse, però, c'è quella per Gonzalo Higuain della Juventus: il giocatore argentino ha espresso ben più di una volta di voler rimanere in terra torinese e ...

Gonzalo Higuain - il messaggio di Paulo Fonseca per convincerlo a passare dalla Juve alla Roma : "Sono Paulo Fonseca, vorrei parlarti, ci sentiamo?". È questo il messaggio su whatsapp che ha sorpreso Gonzalo Higuain. Così come è me successo con Veretout - per il quale Roma e Fiorentina stanno discutendo i dettagli del trasferimento - Fonseca ha tentato di convincere in prima persona il giocator

De Ligt Juve super colpo. Ragazzino basta a vincere Champions fallita da CR7? : La Juve ha una strategia chiara: acquistare l’autore dell’eliminazione dalla Champions precedente. Dopo Ronaldo tocca oggi all’olandese De Ligt. Il giocatore è forte, l’acquisto è importante, ma vincere la Champions è un’altra storia…. non bianconera Con De Ligt la Juventus riprova l’assalto allo Champions. La società bianconera dopo aver fallito con Ronaldo, ci prova con De Ligt che con CR7 condivide il merito di aver eliminato la ...

Il Giornale : il mercato ingordo della Juve per vincere la Champions : “Signora ingorda”, così definisce la Juventus il Giornale in un articolo in cui ripercorre tutti gli acquisti portati a termine dal club di Agnelli fino ad oggi sul mercato, ma anche i possibili arrivi alla finestra. I bianconeri hanno una sola ossessione, la Champions, che poi è quella di tutte le big d’Europa che ogni hanno, in periodo di mercato, si siedono al tavolo delle trattative e aprono i portafogli con l’unico ...

Lega : Salvini scherza a comizio - ’come la Juve - si sa già che vince le elezioni’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Ma che gusto c’è ad essere della Juve? E’ come la Lega: si sa già chi vince le elezioni… speriamo continui cosi'”. Lo dice Matteo Salvini, noto milanista, a un comizio a Soncino scherzando con dei tifosi Juventini. L'articolo Lega: Salvini scherza a comizio,’come la Juve, si sa già che vince le elezioni’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

L’Inter riparte da Conte : “Si può vincere - ora sono un avversario della Juventus” : Prima conferenza stampa da allenatore delL’Inter per Antonio Conte: “E’ stato semplice accettare, ora dobbiamo colmare il gap con chi è davanti”.“powered by Goal”E’ una giornata importantissima quella che si è vissuta in casa Inter. La società meneghina ha infatti ufficialmente presentato Antonio Conte, che torna ad allenare in Serie A a cinque anni dalla fine della sua avventura alla guida della Juventus.Il tecnico salentino, reduce ...

Antonio Conte - la prima all’Inter : “Vincere si può - ma c’è gap con Juve e Napoli. Icardi e Radja? Mi sono allineato” : “L’Inter ha le mie stesse ambizioni, è stato semplice accettare. Icardi e Nainggolan? Mi sono allineato alla volontà del club“. Parte ufficialmente l’avventura di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. L’ex tecnico della Nazionale, nel giorno della partenza per il ritiro di Lugano, ha tenuto la sua prima conferenza stampa da interista insieme all’ad Beppe Marotta. Mettendo subito in chiaro quanto sia ...