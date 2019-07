Invasione Area 51 | come è nata l’idea

Area 51 - una birra gratis per ogni alieno che salta fuori dopo l'Invasione : La ventata di millenarismo sollevata dall'idea di assaltare Area 51 al grido di «fateci vedere gli alieni» ha attirato anche l'attenzione del birrificio Anheuser-Busch. La casa produttrice della Bud Light ha inizialmente postato un tweet «per annunciare formalmente che non sponsorizzeremo il raid dell'Area 51». Fatta questa precisazione, il produttore ha anche annunciato, in un altro tweet, che una Bud Light ...

Invasione Area 51 - Pentagono ora avverte : 'Se qualcuno si avvicina - difenderemo la base' : Quasi un milione di persone sta discutendo sui social network, tra il serio e lo scherzoso, della possibilità di invadere in massa l'Area 51 per tentare di vedere Ufo o extraterrestri. Il Pentagono e l'Aeronautica militare americana hanno però avvertito che un simile atto sarebbe un reato federale,e che la base militare verrebbe difesa con ogni mezzo, dunque anche con le armi. Quello insomma iniziato come uno scherzo, rischia di prendere pieghe ...