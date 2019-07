Incidente Bolzano, Miriam e Irina muoiono a 17 e 19 anni dopo un volo di 100 metri: “Non è giusto”

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Ipotesi guasto tecnico per l'verificatosi ieri sera in Val Ridanna, a, in cui sono morte la 17enneVolgger, di Racines, e la 19enneSenn, di Vipiteno: la loro vettura è uscita di strada finendo in una scarpata. Ferite altre due amiche erano in macchina con loro, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sotto choc la comunità locale: "Nessun genitore dovrebbe sopravvivere al proprio figlio".