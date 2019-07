DIVINA PELLEGRINI D’ORO L’ANTIPATICA VINCENTE PUNTA A TOKYO 2020

Federica Pellegrini stratosferica : la DIVINA si conferma campionessa mondiale nei 200sl - ancora un oro per l’Araba Fenice : Federica Pellegrini da urlo ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju: l’azzurra d’oro nei 200 sl, la Divina si conferma campionessa del mondo Federica Pellegrini immensa! La Divina ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju, in Corea del Sud. La nuotatrice italiana si conferma campionessa del mondo nei 200 stile libero, dopo l’oro di due anni fa a Budapest, con una ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini - è una sfida totale. Contro il tempo e le giovani avversarie : la DIVINA sogna l’ottava magia : Federica Pellegrini riscrive le regole dello scorrere del tempo ogni volta che scende in acqua, l’incedere irrefrenabile della dannata clessidra sembra non valere per la Divina che continua a stupire nonostante il passare degli anni, a quasi 31 primavere è sempre in prima fila e combatte come fosse una giovincella alle prime armi, con lo stesso ardore e lo stesso spirito di due-tre ere biologiche fa. Sono passati 15 anni dall’argento ...

Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini impressiona - la ‘DIVINA’ in finale nei 200 sl con il miglior tempo : La nuotatrice veneta si qualifica per la finale dei 200 stile libero femminili con il miglior tempo, vincendo la propria semifinale in 1:55.14 Federica Pellegrini impressiona nella semifinale dei 200 stile libero femminili, la nuotatrice veneta vince la propria semifinale e centra l’ingresso in finale con il miglior tempo, fermando il crono sull’1:55.14. Una prestazione davvero esaltante quella della ‘Divina‘, che ...

Federica Pellegrini e il segreto di mamma Cinzia : dalla paura dell’acqua è nata una campionessa ‘DIVINA’ : mamma Cinzia regala un simpatico retroscena sulla vita di Federica Pellegrini: la madre durante i primi mesi di gravidanza provava un senso di nausea alla vista dell’acqua, la figlia ha fatto la storia del nuoto italiano I soprannomi nella storia dello sport accompagnano, spesso per sempre, le carriere degli atleti. Alcuni sono buffi nomignoli d’infanzia, altri descrivono una peculiare caratteristica fisica o caratteriale dello ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero : la ‘DIVINA’ lancia un grande segnale in vista del Mondiale : Federica Pellegrini vince la finale dei 200 stile libero donne del Trofeo Sette Colli: il crono di 1’55?42 è un grande segnale ad un mese dal Mondiale Federica Pellegrini si prende gli applausi del Foro Italico dopo la finale dei 200 stile libero donne. La ‘Divina’ straccia la concorrenza e lancia un grande segnale in vista degli imminenti Mondiali. Federica Pellegrini si è presa il gradino più alto del podio con un tempo di 1’55?42, ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : Federica Pellegrini super in batteria - miglior tempo per la DIVINA nei 200 sl : La nuotatrice italiana piazza il miglior tempo nelle batterie dei 200 sl al Trofeo Sette Colli, nel pomeriggio l’attesa finale Federica Pellegrini brilla nelle batterie dei 200 stile libero, la nuotatrice italiana fa segnare il miglior tempo in 1’57″99, precedendo l’olandese Femke Heemskerk (1’58”06) e la brasiliana Manuella Lyrio (1’59”06). Ottimo il riferimento cronometrico per la Divina, ...