Delitto Macchi | ribaltata la sentenza in Appello | Stefano Binda assolto

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La Corte d’Assise d’di Milano ha, il 51enne imputato per l’omicidio di Lidia, la studentessa di 21 anni uccisa nel gennaio 1987, in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. I giudici hanno respinto la richiesta del sostituto pg Gemma Gualdi, che aveva proposto di confermare ladi carcere a vita inflitta in primo grado a Varese.che è stata.“Credo che servisse un minimo di approfondimento in più. Forse è stata unaaffrettata”. Lo ha detto Stefania, la sorella di Lidia, commentando lacon cui la Corte d’Assise d’di Milano ha mandato. Nei confronti dell’uomo, accusato dell’omicidio della giovane di Varese, è stato annullato il verdetto con cui in primo grado era stato condannato ...

