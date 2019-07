Conte al Senato parla del caso Savoini e ribadisce la sua fiducia in Salvini 

Lega-Russia - Conte al Senato e il Pd risponde con fischi e Contestazioni : ‘Se volete finisco qua’ : L’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Senato, sui presunti fondi russi alla Lega, è stato interrotto diverse volte dalle urla e dai fischi di alcuni Senatori delle opposizioni. “Ho fatto una premessa sul rispetto che nutro nei vostri confronti e di questa Aula – ha risposto Conte – capisco che possa non essere reciproco, ma chiederei di concludere. volete che riferisca o interrompo qua?“. La ...

Fondi russi - Conte al Senato : "Savoini a Mosca con Salvini senza incarichi ufficiali" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come anticipato nei giorni scorsi, alle 16.30 di oggi si è presentato a Palazzo Madama per riferire in aula al Senato sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega, mentre il leader del partito e vicepremier Matteo Salvini resterà al Viminale a lavorare e non soltanto non sembra avere intenzione di riferire in Parlamento come chiesto a gran voce dal Partito Democratico, ma ha anche deciso di non ...

Lega-Russia - Conte al Senato : «Savoini nella delegazione a Mosca - invitato dal Viminale» : L’informativa del presidente del Consiglio a Palazzo Madama: «Nessun incarico ufficiale a Savoini da parte del governo. Alla cena con Putin invitato su richiesta di D’Amico, consulente di Salvini». I 5 Stelle disertano

Conte in Senato - M5S fuori per protesta : 17.42 I Senatori del M5S sono usciti dall'Aula del Senato quando il premier Conte ha cominciato il suo intervento sui presunti fondi russi alla Lega. La protesta ha spiegato il Senatore Gianrusso "è legata alla dichiarazione sulla Tav" Un Senatore:"E'il premier del sistema". Ma successivemente è arrivata una nota ufficiale del M5S che ha voluto spiegare le ragioni: "Ribadiamo il nostro rispetto per il presidente Conte, ma oggi non era lui a ...

Conte lasciato ‘solo’ al Senato da M5S : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Giuseppe Conte lasciato solo dai Cinque stelle. Il premier è al Senato per e mentre inizia a parlare quasi tutti i parlamentari pentastallati lasciano l’Aula in aperto dissenso con la . Conte affronta, senza il ‘sostegno’ del Movimento cinque stelle i fischi e Contestazioni che arrivano dai banchi dell’opposizione, il Pd in testa. Vuoti anche i banchi del governo. E’ assente, ...

Giuseppe Conte scaricato dal M5s : parla al Senato sui fondi russi - i grillini abbandonano l'aula : Una clamorosa ed esplicita protesta del M5s contro Giuseppe Conte. Il tutto mentre il premier riferiva al Senato sui presunti fondi russi alla Lega di Matteo Salvini. Appena il presidente del Consiglio ha iniziato a parlare, mentre il Pd lo Contestava sonoramente, quasi tutti i Senatori grillini si

Fondi russi - Conte al Senato : "Savoini non aveva legami col governo. Nessun provvedimento" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come anticipato nei giorni scorsi, alle 16.30 di oggi si è presentato a Palazzo Madama per riferire in aula al Senato sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega, mentre il leader del partito e vicepremier Matteo Salvini resterà al Viminale a lavorare e non soltanto non sembra avere intenzione di riferire in Parlamento come chiesto a gran voce dal Partito Democratico, ma ha anche deciso di non ...

Crisi di Governo. I grillini Contestano Conte : bagarre in Senato : Ci siamo davvero? Arriva la Crisi di Governo? Matteo Salvini attende il momento giusto, aspetta che siano i grillini a

Conte in Senato - M5S fuori per potesta : 17.42 I Senatori del M5S sono usciti dall'Aula del Senato quando il premier Conte ha cominciato il suo intrevento sui presunti fondi russi alla Lega. La protesta ha spiegato il Senatore Gianrusso "è legata alla dichiarazione sulla Tav" Un Senatore:"E'il premier del sistema". Ma successivemente è arrivata una nota ufficiale del M5S che ha voluto spiegare le ragioni: "Ribadiamo il nostro rispetto per il presidente Conte, ma oggi non era lui a ...

Lega-Russia - Conte al Senato : “Savoini era in delegazione a Mosca su richiesta del Viminale. Da parte di Salvini nessuna informazione” : Gianluca Savoini, l’uomo della presunta trattativa di fondi russi per finanziare le Europee della Lega, era a Mosca lo scorso luglio e poi di nuovo a ottobre, quando ci fu l’incontro all’hotel Metropol, al seguito del Viminale. Mentre partecipò al forum Italia-Russia organizzato alla Farnesina in occasione della visita di Vladimir Putin, partecipando poi alla cena con il presidente russo, su richiesta del consigliere di Matteo ...

Moscopoli - Conte in Senato : “Non ci sono elementi per incrinare la fiducia a componenti di governo” : "C'è però un elemento per avere cautela. Mi opererò affinché i miei ministri vigilino affinché in incontri governativi bilaterali siano presenti solo persone accreditate ufficialmente. Questo per avere la garanzia che le informazioni riguardanti attività di governo siano gestite con la massima cura e il pieno riserbo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come già annunciato, si è presentato in Senato per riferire sul caso Moscopoli. ...

Conte al Senato su Lega e fondi russi : Savoini era a Mosca con Salvini DIRETTA : Giuseppe Conte si presenta in Senato per l'informativa sul caso dei fondi russi alla Lega, dice di tenere a cuore il ruolo del Parlamento, precisa di non aver «ricevuto...

Russiagate - esplode la protesta 5S Parla Conte - banchi vuoti al Senato : "Ribadiamo il nostro rispetto per il Presidente Conte ma oggi non era lui a doversi presentare nell'Aula del Senato per rispondere all'informativa sul caso Russia-Lega". È quanto si legge in una nota del M5S che spiega le ragioni per cui i Senatori del Movimento non sono in Aula Segui su affaritaliani.it

Moscopoli - Conte in Senato : “Non ci sono elementi per incriminare la fiducia a componenti di governo” : "C'è però un elemento per avere cautela. Mi opererò affinché i miei ministri vigilino affinché in incontri governativi bilaterali siano presenti solo persone accreditate ufficialmente. Questo per avere la garanzia che le informazioni riguardanti attività di governo siano gestite con la massima cura e il pieno riserbo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come già annunciato, si è presentato in Senato per riferire sul caso Moscopoli. ...