Como | scoperti due lavoratori in nero che percepivano reddito di cittadinanza | rischiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Lavorano intra Bellagio e Canzo, nel Comasco, ma contemporaneamente da aprile a giugno hanno anche beneficiato deldi. I finanzieri della compagnia di Erba li hannonell’ambito di una serie di controlli che hanno portato alla luce varie irregolarità e in totale seiin. I due cittadini italiani cheanche il sussidio sono stati denunciati alla Procura dida uno a tre anni di carcere. A carico dei datori di lavoro, invece, sono state applicate le sanzioni amministrative che prevedono, nel caso di impiego dipercettori didi, una sanzione aggravata non sanabile che va da un minimo di 2.160 euro ad un massimo di 12.960 euro. Attraverso le banche dati, i finanzieri hanno potuto rilevare che i duein, residenti entrambi nel Comasco a Valbrona e Bellagio, ...

