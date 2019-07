Come ti plasmo il giudice antiabusi

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il Consiglio superiore della magistratura e la Scuola superiore della magistratura hanno promosso per anni corsi di formazione per i magistrati italiani incentrati sulle idee (non riconosciute dalla comunità scientifica) del Cismai, l’associazione al centro di decine di processi per presunti abusi s

michele241075 : @Alemilanista86 Non sai come lo plasmo ogni giorno ????sarebbe una tragedia -