Boxe in lutto | Maxim Dadashev non ce l' ha fatta | il pugile muore a 28 anni

Boxe in lutto - Maxim Dadashev è morto : letali i colpi subiti contro Matias nel match di venerdì : Il mondo della Boxe è in lutto, Maxim Dadashev è morto in seguito ai bruttissimi colpi subiti venerdì scorso durante il match perso contro Subriel Matias. Il 28enne russo era salito da imbattuto sul ring dell’MGM National Harbor di Oxon Hill (Maryland, USA) per affrontare il portoricano in un incontro valido per il torneo eliminatorio che avrebbe condotto al match per il titolo mondiale IBF dei pesi superleggeri. Il russo è stato messo in ...