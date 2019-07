Bologna | si fingeva postino e svaligiava le case

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Lavinia Greci Il 39enne di origini tunisine, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato acon l'accusa di tentata rapina aggravata. Con un trucco riusciva a farsi aprire i portoni dei condomini e agiva indisturbato Siuno un fattorino e con quel trucco si intrufolava nelleper derubare i proprietari. È accaduto a, dove la polizia ha arrestato Ben Younes Yahia, 39enne già noto alle forze dell'ordine, per tentata rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito dal Resto del Carlino, l'uomo, che al momento dell'arresto avrebbe opposto una violenta resistenza, aveva appena svuotato un appartamento in zona Pescarola. In mano teneva la refurtiva, fatta di alcuni gioielli, un Rolex e una collana di diamanti. L'uomo, in questo momento, si trova in carcere in attesa della convalida dell'arresto. Younes agiva da solo: individuava il condominio ...

