Al completo i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus | l’hardware messo a nudo

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il 7 agosto assisteremo in diretta da New York alla presentazione dei10 e10, di cui sono state divulgate le specifiche tecniche presunte ufficiali attraverso il portale specializzato 'winfuture.de' (qui per quanto riguarda la versione base e qui per quanto concerne il modello avanzato).10 Il10 dovrebbe montare uno schermo Dynamic AMOLED HDR 10+ da 6.3 pollici full HD+ (2280 x 180 pixel a 401ppi) con Gorilla Glass 6, processore Exynos 9825 octa-core fino a 2.7GHz, 8GB di RAM, storage da 256GB UFS 3.0 (non espandibile), fotocamera principale da 12MP (tecnologia dual-pixel con apertura variabile f/1.5-2.4) + 16MP ultragrandangolare (apertura f/2.2) + teleobiettivo da 12MP (zoom ottico 2x con apertura f/2.1), e fotocamera frontale da 10MP (dual-pixel con apertura f/2.2). Il phablet di prossima generazione ...

OptiMagazine : Al completo i #SamsungGalaxyNote10 e #Note10Plus: l'hardware messo a nudo - gibe74 : @displayrottomi sostituzione display completo: Samsung S10 € 229,00 Samsung S9 € 219,00 Samsung S8 € 195,00 -