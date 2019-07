Accordo tra il gruppo Hera e l' università di Bologna per progetti comuni

Moda : assessore veneto - 'rilanciare formazione e rAccordo tra scuola e lavoro' : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - “Si è detto per troppi anni che la Moda era finita e certamente è stata fuorviante la strategia delle delocalizzazioni. Rimane, invece, un campo bello e affascinante per chi ci si affaccia. C’è bisogno di giovani formati e docenti inclini ai percorsi professionalizzant

Moda : assessore veneto - ‘rilanciare formazione e rAccordo tra scuola e lavoro’ : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – ‘Si è detto per troppi anni che la Moda era finita e certamente è stata fuorviante la strategia delle delocalizzazioni. Rimane, invece, un campo bello e affascinante per chi ci si affaccia. C’è bisogno di giovani formati e docenti inclini ai percorsi professionalizzanti. Ma devono essere in grado anche le stesse aziende di sfruttare del tutto la richiesta di formazione”. Sono parole ...

Usa - Accordo tra Casa Bianca e Congresso sul bilancio : stop al tetto del debito per due anni. Evitato il pericolo di nuovi “shutdown” : C’è l’accordo tra la Casa Bianca e il Congresso per sospendere il tetto del debito fino al 2021. L’annuncio è stato dato dal presidente Donald Trump, che ha definito l’intesa tra i leader repubblicani del Senato e democratici della Camera “un vero compromesso” senza “pillole avvelenate”. Una volta approvato dai due rami del Congresso statunitense, si prevede entro fine agosto, l’accordo scongiurerà ...

Marca – James Rodriguez ha scelto : c’è l’Accordo! Trasferimento nei prossimi giorni… : James Rodriguez – Atletico Madrid Calciomercato- Ecco le ultime notizie su James Rodriguez. Secondo quanto riferisce il quotidiano Marca, l’Atlético ha l’accordo con il colombiano resta solo da negoziare con il Real Madrid. Secondo il quotidiano il trequartista vuole restare nella capitale spagnola, e questo ha inciso particolarmente nella trattativa. Inoltre, il Real Madrid continua a chiedere una cessione a titolo ...

C'è vita a sinistra (in Spagna). Sanchez a un passo dall'Accordo di Governo con Iglesias : Erano sul punto di rompere, di litigare, di portare gli spagnoli alle urne per la quarta volta in quattro anni. Invece, due giorni dopo che Sanchez era arrivato ad accusare Podemos di “non difendere la democrazia”, è stata una mossa del suo leader del partito di sinistra, Pablo Iglesias, a calmare le acque.Le trattative tra Sanchez e IglesiasL’accordo sarà finalmente portato a casa? Nel Psoe soffiano venti ...

Calciomercato Juventus – La clamorosa indiscrezione : c’è l’Accordo tra Paratinici e Wanda Nara per Icardi in bianconero : Mauro Icardi alla Juventus? C’è l’accordo tra Wanda Nara e Paratici In attesa della prima giornata di campionato di Serie A, che si disputerà ad agosto, il calcio regala tanti colpi di scena e chicche speciali a colpi di mercato. Dopo la decisione dell’Inter e di Antonio Conte di escludere Mauro Icardi dal progetto nerazzurro, l’attaccante argentino sta trovando una nuova sistemazione. E’ la moglie-agente, ...

Icardi Juventus - ci siamo : Accordo tra Paratici e Wanda - i dettagli : Icardi Juventus – Mauro Icardi non è più nei piani dell’Inter. Il suo futuro sarà lontano da Milano, e tutto sembra portare alla Juventus. Il calciatore ha fatto capire a Napoli e Juve (società interessate a lui) di preferire i bianconeri. Infatti Maurito sta aspettando che la vecchia signora si liberi di Higuain per accasarsi […] More

Juventus all'assalto di Icardi - ci sarebbe già l'Accordo tra Paratici e Wanda Nara : Continua la vita da separato in casa per l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. Il centravanti argentino è rimasto a Milano non seguendo la squadra nella tournée in Asia a differenza di Radja Nainggolan, l'altro big che non rientra nei piani della società per la prossima stagione. Il futuro dell'attaccante è destinato ad essere lontano dai nerazzurri, anche se c'è incognita su quale sarà la sua prossima squadra. Sono due i club maggiormente ...

CorSport : Accordo tra Napoli e Cagliari per Rog. Manca il sì del croato : Un paio di giorni fa Sky annunciava che il Cagliari aveva sbaragliato la concorrenza per Marko Rog. L’accordo sembrava ruotare attorno a un prestito con obbligo di riscatto per 15 milioni. Fuori dai giochi sia il Genoa che l’Eintracht. Oggi il Corriere dello Sport scrive che i due club sono d’accordo su tutto e che Manca solo il sì definitivo del centrocampista. L’intesa sarebbe raggiunta per 18 milioni tra prestito ...

Tim - arriva l'Accordo sul contratto di espansione - 500 assunzioni : Tim in pole position tra le grandi aziende nell’applicazione del contratto di espansione. Il nuovo strumento, previsto dal Decreto crescita e da poco convertito in legge, è stato pensato...

Liga - Accordo tra 5 club sui prezzi dei settori ospiti : prezzi settori ospiti Liga – accordo importante tra cinque club che militano nella Liga spagnola. Le società hanno raggiunto tra loro un accordo a beneficio dei propri fan, stabilendo un prezzo fisso per quanto riguarda i biglietti dei settori ospiti, che costeranno 25 euro l’uno. Come riporta “La jugada financiera”, al fine di «favorire una […] L'articolo Liga, accordo tra 5 club sui prezzi dei settori ospiti è stato realizzato da ...

Accordo tra LIRH-Ospedale Bambino Gesù : nasce lo Spazio Huntington per i bambini e le famiglie : “E’ stato quasi come essere a casa. Per la prima volta, mia figlia ha conosciuto un’altra bambina con la sua stessa malattia e ha giocato con lei. Invito tutte le mamme che vivono la mia situazione a non avere paura e a contattare il numero verde 800.388.330 per saperne di più,” dichiara Silvia, mamma della piccola Noemi, affetta dalla forma pediatrica di Huntington, malattia genetica rara del sistema nervoso. Silvia è la prima mamma ...

Niente Accordo tra Hysaj e l’Atletico Madrid : L’Atletico Madrid si tira indietro. Non avrebbe trovato un accordo per l’acquisto di Hysaj, decidendo così di virare verso il terzino del Tottenham Trippier. Il club spagnolo avrebbe offerto 22 milioni per accaparrarsi il calciatore 28enne, disturbando l’azione della Juventus, che segue Trippier da un mese. I bianconeri lo vorrebbero per sostituire Cancelo, che è in partenza e che con ogni probabilità dovrebbe andare al ...

ItalBasket - Melli salta il training camp di Pinzolo : decisione presa in Accordo con il ct Sacchetti : Il giocatore azzurro è ancora alle prese con il recupero dall’operazione al ginocchio, svolta al termine del campionato turco Nicolò Melli è stato autorizzato a non partecipare al training camp di Pinzolo (23/29 luglio). In accordo con il Ct Sacchetti e lo staff medico sanitario Azzurro, le condizioni dell’atleta, sottoposto ad un intervento al ginocchio già programmato alla fine del campionato turco, verranno monitorate di settimana ...