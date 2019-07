Triathlon | l’Italia dopo Edmonton perde un posto virtuale a Tokyo 2020 | staffetta mista

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019)unl’Italia delcon l’aggiornamento dei ranking olimpici rilasciato oggi: quattro azzurri, due uomini e due donne (su sei di contingente massimo, tre per genere), sarebbero qualificati alle Olimpiadi di, ma il nostro Paese potrebbe ancora schierare lanella nuova specialità che farà il suo esordio in Giappone, anche se nella graduatoria per paesi l’Italia è al di fuori della top 10. Al femminile sono quattro le atlete che si giocano i due posti disponibili, dato che Alice Betto è scivolata fuori dalla zona del ranking che qualifica tre atlete per nazione, mentre tra gli uomini, con gli azzurri un po’ più indietro in graduatoria, sarebbero sempre due gli azzurri a passare, ma in questo caso sono tre gli italiani molto vicini tra loro, con uno destinato a rimanere purtroppo fuori. Ranking ...

zazoomnews : Triathlon World Series Edmonton 2019: la Nuova Zelanda vince la staffetta mista quinta posizione per l’Italia -… - zazoomblog : Triathlon World Series Edmonton 2019: la Nuova Zelanda vince la staffetta mista quinta posizione per l’Italia -… - OA_Sport : #Triathlon, World Series Edmonton 2019: la Nuova Zelanda vince la staffetta mista, quinta posizione per l’Italia -