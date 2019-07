Traffico Roma del 23-07-2019 ore 12 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE ROSSA . STESSA SITUAZIONE SULL’INTERO TRATTO DI VIA DI TORRE ROSSA. UN INCIDENTE RALLENTA ILSULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA CESARE BARONIO E VIA RAFFAELE DE CESARE IN DIREZIONE LARGO DEI COLLI ALBANI. INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI VERSO POMEZIA. CI SONO RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATA. PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO PUBBLICO INTERROTTA , PER UN GUASTO ,LA LINEA TRAM 14 . LA LINEA E’ SOSTITUITA DA BUS SU L’INTERA TRATTA. E DOMANI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI TRASPORTI. AE NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ ...

muoversintoscan : ??? TRAFFICO REGOLARE In #A1, rallentamenti RISOLTI tra #Valdarno e #Arezzo in direzione Roma #viabiliTOS - bscfederico : Sono bastati tre roghi appiccati a una cabina elettrica vicino Firenze per paralizzare il traffico ferroviario dell… -