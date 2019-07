Tav : Di Maio - ‘rispetto Conte ma per M5S opera dannosa - decida Parlamento’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “NO ALLA TAV TORINO-LIONE. Ho ascoltato attentamente le parole del presidente Conte, che rispetto. Il presidente è stato chiaro, ora è il Parlamento a doversi esprimere. Sarà il Parlamento, nella sua centralità e sovranità, che dovrà decidere se un progetto vecchio di circa 30 anni e che sarà pronto tra altri 15, risalente praticamente alla caduta del muro di Berlino, debba essere la priorità di questo ...

Tav : Di Maio - ‘rispetto Conte ma per M5S opera dannosa - decida Parlamento’ (2) : (AdnKronos) – “Media, giornali, apparati, tutto il sistema schierato a favore. Non noi. Non il MoVimento 5 Stelle. Per noi la Torino-Lione era e resta un’opera dannosa. Ogni volta che ci siamo trovati davanti a un tema ci siamo posti una domanda. E oggi la poniamo a voi. Chiedetevi perché l’Europa ci ha sempre ignorato su tutto, continua a ignorarci su tutto e poi d’improvviso mette sul piatto nuovi investimenti ...

Tav : voci su dimissioni Toninelli ma lui tiene duro - ‘da Conte attestato stima’ (2) : (AdnKronos) – Chi conosce bene Toninelli fa notare che un’altra partita decisiva per il responsabile del Mit è quella di Aspi, ovvero lo stop ai Benetton dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. Oggi Conte sembrerebbe aver blindato il ministro grillino, anche se tra i 5 Stelle c’è chi assicura che, proprio su Autostrade, sarebbe stato attuato su Toninelli una sorta di ‘commissariamento’, spostando la regia della ...

Tav - Conte dice sì Di Maio : “Decida Parlamento” : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta. La priorità è tutelare gli interessi dei cittadini” perché “in gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e vanno gestiti con la massima attenzione. Vanno gestiti, se mi permettete, come farebbe un buon padre di famiglia”. Così il premier Giuseppe Conte, durante una diretta ...

Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte sulla Tav : "Ha fatto perdere tempo all'Italia per un anno intero" : Giorgia Meloni demolisce Giuseppe Conte sulla questione Tav. Anche Fratelli d'Italia come la Lega da sempre sono a sostegno dell'Alta velocità Torino-Lione che ora sembra aver fatto cambiare idea pure al presidente del Consiglio. Arriva infatti con un certo ritardo il via libera sull'opera e, soprat

Tav - Di Maio dopo il via libera di Conte : “Per M5s era resta un’opera dannosa. Decida il Parlamento” : “Ho ascoltato attentamente le parole del Presidente Conte, che rispetto. Il Presidente è stato chiaro, ora è il Parlamento a doversi esprimere. Nel corso del tempo si sono succeduti nove governi, sono passati – ripeto – quasi 30 anni. Parliamo di un’era oramai remota, eppure qualcuno, adesso, vorrebbe farci credere che la priorità del Paese sia questa. Media, giornali, apparati, tutto il sistema schierato a favore. Non noi. Non ...

Conte dice sì alla Tav : bloccarla costerebbe più che finirla. M5S a rischio caos : Giuseppe Conte cambia idea sulla Tav e smentisce di fatto l’analisi costi-benefici che l'aveva bocciata. Dopo aver espresso tutte le sue perplessità sull’opera, ora il premier assicura che non completare il progetto dell’alta velocità Torino-Lione costerebbe più che portarlo a termine. Dunque "in difesa degli interessi nazionali e in vista della "risposta da dare all'Europa entro venerdì" il presidente del Consiglio dà l’ok ...

Conte dice che il governo non può dire no alla Tav : Secondo il presidente del Consiglio fermare l'opera costa più che farla e ormai solo il Parlamento, dove la maggioranza è a favore della TAV, può bloccarla

Conte - sì alla Tav : «Non realizzarla costa di più - in ballo soldi italiani». Di Maio : «Decidano le Camere» : «Oggi bloccare la Tav costerebbe più che completarla». In una breve diretta, studiata a lungo e diffusa solo in serata, il premier Giuseppe Conte impone quella...

Tav - Conte per il sì : «Più fondi dall’Ue per finanziarla». M5S : «Votiamo» : Il presidente del Consiglio: «Non realizzarla costerebbe più che farla», dice in diretta Facebook. «Se volessimo bloccare l’opera?» L’Italia dovrebbe avere un voto del Parlamento, e affrontare il dissenso dell’Europa. Di Maio: «Rispetto per Conte, ma decidano Camere»

Tav - M5s dopo il via libera di Conte : “Il nostro no all’opera non cambia - si esprimano le Camere” : “Alla luce delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ringraziamo per l’impegno, chiederemo che sia il Parlamento ad esprimersi e in aula vedremo l’esito della votazione. Vedremo chi è a favore di un progetto vecchio di 30 anni e chi invece sceglierà di avere coraggio”. La nota congiunta dei capigruppo M5S Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva arriva a pochi minuti dalla svolta sul Tav, annunciata via ...