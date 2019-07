Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) Mancanza di equilibrio,, completezza e obiettività. Soprattutto, “assenza di un contraddittorio adeguato“. L’Autorità Garante per le Comunicazione ha messo nelalcuni programmi d’informazione Rai, che durante l’ultima campagna elettorale non avrebbero rispettato i principi cardine della comunicazione politica, secondo quanto indica la normativa, “al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione“.la lente del Consiglio dell’Authority, con relatore Mario Morcellini, sono finite le posizioni del Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano e del Tg2 Post, condotto da Francesca Romana Elisei. Non solo. Oggetto dell’aperta dall’Agcom anche Realiti, condotta sempre su Rai 2 da Enrico Lucci, e L’Approdo, trasmissione di approfondimento ...

zuggy04 : RT @globalistIT: - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Rai, l’Agcom apre istruttoria per violazione pluralismo sotto elezioni: nel mirino Tg2, Tg2 Post, Realiti e L’Approdo… - MPenikas : FQ: Rai, l’Agcom apre istruttoria per violazione pluralismo sotto elezioni: nel mirino Tg2, Tg2 Post, Realiti e L’… -