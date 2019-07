Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – “viaentra a far parte di. Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria su questa strada che si trova a Bagnoletto, a ovest della citta’. L’intervento prevede il rifacimento completo del manto stradale, per riqualificare una delle arterie piu’ trafficate della zona. Le forti vibrazioni causate dal passaggio dei mezzi pesanti e della linea bus 063, nonche’ dalla scarsa manutenzione del passato, provocavano disagi per i residenti. Adesso i lavori restituiranno ai cittadini una strada piu’ sicura e percorribile”. Lo scrive in un post su facebook il sindaco di Roma, Virginia. L'articoloin viaproviene da RomaDailyNews.

virginiaraggi : Al porto turistico di Ostia è arrivato il cestino mangia plastica per ripulire le acque portuali di Roma. Un proget… - romadailynews : Raggi: progetto ##StradeNuove applicato anche in via Domenico Serradifalco: Roma – “Anche… - Progetto_Venus : @nzingaretti Per me sono sempre gli stessi che si sono stancati degli autobus della Raggi, e ora sono passati ad altro. -