Perugia | marocchino ubriaco minaccia vicini e aggredisce militari

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Federico Garau Il nordafricano, non nuovo a simili comportamenti, ha alle spalle diverse segnalazioni per ubriachezza molesta. Brandendo un mattone ed un cacciavite, hato alcuni, prima di aggredire i carabinieri sopraggiunti dopo la richiesta di intervento Momenti di tensione durante la giornata di ieri a Fossato di Vico (), dove un cittadino straniero in preda ai fumi dell'alcol ha dato in escandescenze, prendendosela con idi casa e con i carabinieri accorsi sul posto. Il fatto è stato riferito dagli stessi uomini dell'Arma, aggrediti malamente dall'extracomunitario, unresidente da tempo a Costacciaro. In evidente stato di ebbrezza, il soggetto ha cominciato ad inveire contro alcuni residenti della zona per questioni di vicinato, arrivando anche arli con un cacciavite ed un mattone. Terrorizzate dal comportamento dello ...