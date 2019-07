Fonte : optimaitalia

(Di martedì 23 luglio 2019) In tanti in questi mesi si sono chiesti se in futuro ci possa essere una volta per tutte iltra. Molti clienti, infatti, dispongono di un conto, ma ad oggi non possono nemmeno effettuarenel caso in cui abbiano sposato la causa del nuovo operatore francese. Questione che in qualche modo parte del pubblico colloca affianco a quella delle difficoltà riscontrate dall'operatore nell'ottenere una certa indipendenza sul fronte rete, con le nuove installazioni di antenne. Ne abbiamo parlato pochi giorni fa sulle nostre pagine con un pezzo specifico. Questione ancora oggi molto calda, anche per coloro che da un anno hanno deciso di legarsi alla compagnia telefonica. Per quale motivo non si possono effettuareconper la propria SIM? C'è la possibilità che in futuro le cose possano cambiare? Andiamo con ordine, prendendo in esame ...

GioPao9 : Mancato matrimonio tra #Iliad e le ricariche con Paypal: motivi e prospettive future - OptiMagazine : Mancato matrimonio tra Iliad e le ricariche con Paypal: motivi e prospettive future - sciocco_basita : sto soffrendo per il mancato matrimonio di devon e priya #theresident -