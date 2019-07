L’app che mette in pausa quando non guardi lo schermo

WhatsApp : le note vocali si potranno ascoltare anche senza aprire L’app : I messaggi vocali sono fra le caratteristiche più usate di WhatsApp. Attualmente con gli smartphone si possono leggere i messaggi testuali direttamente dalla tendina delle notifiche, non si può fare altrettanto con le note vocali. Presto questo limite non ci sarà più: a svelarlo è il portale Webetainfo, che sul suo account Twitter mostra una schermata in cui si vede la notifica di un messaggio vocale e la possibilità di ascoltarlo senza dover ...

Arriva L'app che cancella le persone dalle tue foto : Le app che usano le star dei social - MakeupPlus (Android, iOS)Perfect 365 (Android, iOS)YouCam Perfect (Ansdroid, iOS)PhotoWonder (iOS, Android)Kong (Android)Microsoft Selfie (iOS)Retrica (Android, iOS)AirBrush (Android, IOS)Cupslice (Android)Ne abbiamo visti di tutti i colori. Dall'app che smagrisce a quella che elimina la cellulite (forse avete sentito parlare di Faceapp) fino alle applicazioni che aggiungono tatuaggi o addominali.

«Mappiness» - L’app che misura la nostra felicità-infelicità nel lavoro : Qual è stato il giorno più felice della vostra vita? E quello più triste? Ci sono indubbiamente dei momenti e delle circostanze che si fissano nella nostra memoria come...

Il murales a Ostia e L’appartenenza politica che conta più della lotta alla mafia : Un dipinto da cancellare, un simbolo da rimuovere, volti che vengono ritenuti sconvenienti e informazioni false che gettano fango su un’iniziativa partita dal basso, per la legalità. È un ritorno al passato, quello che si verifica in queste ore alle porte della Capitale, a Ostia, in quel litorale laziale tristemente noto per fatti di mafia. Perché tra le vie dove sono ancora visibili i simboli del ventennio, un murales che ritrae i volti degli ...

Arriva L'applicazione del telefono che ti insulta quando non vai in palestra : Andare in palestra non è mai stato il tuo forte, ma sei determinato a perdere peso? Non preoccuparti, da oggi c'è un'applicazione, scaricabile gratuitamente, che ti sprona a non perder tempo…

50° anniversario Apollo 11 : il 19 luglio al Planetarium “Pythagoras” di Reggio Calabria L’appuntamento “Che fai tu - luna - in ciel? Dimmi - che fai?” : Era la notte tra il 20 e il 21 luglio 1969 quando la Terra rese omaggio alla luna. Dal giorno del decollo dell’Apollo 11 fu come se tutto ruotasse intorno alla luna. Circa 900 milioni di persone, oltre 20 milioni di italiani, rimasero incollati alle tv in bianco e nero del tempo, accese anche per strada nelle vetrine dei negozi. La passeggiata di Armstrong e Aldrin portò con sé l’illusione di una breve tregua in quegli anni di guerra fredda e ...

FaceApp spopola sui social ma crescono le preoccupazioni per privacy e sicurezza : ecco tutti i rischi delL’app russa che ci invecchia : Gli esperti stanno avvisando sui problemi di sicurezza quando si utilizza FaceApp, la nuova app che trasforma il viso per farlo sembrare più vecchio, più giovane o addirittura di sesso diverso. Sviluppata da un team russo nel 2017, l’app è diventata virale negli ultimi giorni e tutti, dal vicino di casa ai vip più noti, non riescono a resistere alla tentazione di vedersi con qualche annetto in più. In Italia, non ci facciamo mancare mai nulla ...

Ecco MiBand4 - L'app che offre infinite watchface per Xiaomi Mi Band 4 : MiBand4 è un'applicazione che mette a disposizione un buon assortimento di watchface per l'ultima smartBand del colosso cinese. La schermata principale presenta un mosaico con le anteprime di tutti i quadranti ed è possibile filtrarli in base alla lingua e ordinare l'elenco a seconda del numero di installazioni oppure in base alla data di aggiunta delle watchface.

British Open 2019 : il percorso del Royal Portrush e le 18 buche ai raggi X. Tanti rinnovamenti per L’approdo in Irlanda del Nord : Mancano pochi giorni all’apertura dell’Open Championship 2019, il secondo a tenersi nell’Irlanda del Nord, e precisamente al Royal Portrush Golf Club. Francesco Molinari difenderà su queste 18 buche il Major conquistato un anno fa a Carnoustie, ma con lui ci saranno anche altri due italiani: Andrea Pavan e Nino Bertasio. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso. BUCA 1 (Hughie’s, 385 metri, par 4): per iniziare, ci ...

Apple disattiva L’app Walkie Talkie del Watch : c’è una vulnerabilità che consente potenziali intercettazioni : La versione di WatchOS annunciata da Apple nel 2018 introduceva una grande novità negli smartWatch Apple Watch: funzionalità Walkie-Talkie. Nelle ultime ore l’azienda l’ha momentaneamente soppressa a causa di una vulnerabilità non specificata, che potrebbe consentire a una persona di ascoltare ogni conversazione senza consenso. Con WatchOS 6 l’Apple Watch diventa un centro di ...