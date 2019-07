Decreto sicurezza bis, il governo pone la fiducia sul provvedimento voluto da Salvini

(Di martedì 23 luglio 2019) Ilha posto la questione disulbis, blindando di fatto ilfortementedal ministro dell'Interno, Matteo. Il voto sullasi terrà il 24 luglio, mentre quello finale dovrebbe arrivare il giorno successivo. Ecco come è cambiato il dl durante la discussione in commissione alla Camera.

Multe salate per le Ong che violano il divieto di accesso nelle acque territoriale fino all'arresto in flagranza del capitano della nave che non si ferma...