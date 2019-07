Daimler | il gruppo cinese Baic compra il 5% del produttore tedesco di auto Ora il 15%

Gruppo Daimler - Le stime sugli utili 2019 tagliate per la seconda volta in 20 giorni : Nuovo allarme sugli utili annuali per il Gruppo Daimler. Il conglomerato di Stoccarda, proprietario del marchio Mercedes-Benz, infatti, ha tagliato per la seconda volta nel giro di 20 giorni le sue stime sugli utili per il 2019 a causa dell'aumento delle riserve per coprire, in particolare, i maggiori costi per richiami e procedimenti legati ai motori diesel.Un secondo trimestre sotto le attese. L'allarme (profit warning nel gergo finanziario ...