Battiti Live | Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri | sorpresa inaspettata Ecco chi

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) La terza puntata diandrà in onda mercoledì 24 luglio, in diretta dalla piazza di Trani. Alla conduzione troveremo sempre, mentre a dar voce ai fan, per il secondo anno consecutivo ci sarà la quindicenne attrice e youtuber Mariasole Pollio. La kerme

ManuDolcenera : Una #papra felice a #Gallipoli per @radionorba Battiti Live - colpadeltempo : sai per caso verso che ora iniziano le prove per il Battiti live? grazie mille ?? — Ehi! Non saprei, però vedendo le… - annamdand1963 : RT @salento_news: Domenica a Bari il gran finale di Battiti Live con Alessandra @AmorosoOF e i @BOOMDABASH -