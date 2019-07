Bale-Real | parla ancora l’agente | “Non ci saranno accordi improvvisati per farlo andare

Real Madrid – Zidane torna sul caso Bale - l’allenatore dei blancos fa chiarezza : “non ho mancato di rispetto a nessuno” : Zidane torna sul caso Bale: le parole dell’allenatore del Real Madrid in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Arsenal per l’International Champions Cup Scoppia il caso Bale al Real Madrid: Zinedine Zidane ha messo alla porta l’esterno gallese, scatenando non poche polemiche. E’ infatti intervenuto anche l’agente di Bale, che non le ha mandate a dire all’allenatore francese, che oggi è ...

Zidane-Bale - continua il botta e risposta in casa Real Madrid : ”Voglio essere molto chiaro riguardo alla situazione che coinvolge Gareth. Per prima cosa, non ho mancato di rispetto a nessuno, men che meno a un giocatore. Ho sempre detto che i giocatori sono l’aspetto più importante del calcio e io starò sempre dalla loro parte”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, situazione delicata con Bale con il gallese che ormai è un separato in casa. ...

Il Real Madrid punta Neymar : offerta folle al PSG più Gareth Bale : Il Real Madrid vuole Neymar: i blancos pronti ad offrire Gareth Bale più una proposta cash per convincere il PSG Neymar è sempre più lontano dal PSG. Il giocatore ha espresso più volte la volontà di lasciare Parigi e il suo staff sta cercando in tutti i modi di trovargli una nuova sistemazione. Il brasiliano vorrebbe tornare al Barcellona, ma dopo l’affare Griezmann difficilmente i blaugrana potranno sborsare i 200 milioni chiesti ...

Bale ‘scartato’ dal Real - stoccata durissima del procuratore a Zidane : “Un ingrato” : “Se Gareth Bale se ne va, è perché lo vuole, non perché Zidane o il Real Madrid lo spingono ad andare via. Rimane uno dei migliori giocatori del mondo, uno dei migliori cinque, e il suo futuro continuerà ad essere in un grande club“. Queste le parole dell’agente di Garet Bale, Jonathan Barnett, che attraverso le pagine di As replica all’allenatore del Real Madrid Zidane, definito dal procuratore “un ...

Real Madrid – Zidane ‘caccia’ Bale - la replica dell’agente del gallese è durissima : “è un ingrato” : L’agente dell’esterno gallese ha risposto duramente alle parole di Zidane, che ha dato chiaramente il benservito a Bale Zidane chiama, l’entourage di Gareth Bale risponde. Dopo le durissime parole del manager del Real Madrid, è arrivata la piccata risposta di Jonathan Barnett, agente dell’ex calciatore del Tottenham. LaPresse/EFE Interrogato sulle dichiarazioni del francese, il procuratore ha espresso il proprio ...

Real Madrid - Zidane cancella Bale : “non c’è più posto per lui - se andrà via domani sarà ancora meglio” : L’allenatore del Real Madrid ha messo alla porta Bale, confermando la volontà dei blancos di cederlo L’avventura di Gareth Bale con la maglia del Real Madrid è terminata, Zinedine Zidane ha annunciato senza giri di parole la volontà del club di cedere l’esterno gallese. LaPresse/EFE Tenuto fuori nel match di International Champions Cup contro il Bayern Monaco, l’allenatore francese ha motivato la sua ...

Real Madrid - Zidane dà il benservito a Bale : “Se parte domani è meglio” : Gareth Bale “non è stato chiamato perché penso che il club stia tentando la sua partenza ed è per questo che non ha giocato, vedremo cosa succederà in questi giorni”. Così Zinedine Zidane in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bayern nella partita valida per l’Icc, riportata dai media spagnoli. Zidane ha poi aggiunto, a proposito della partenza di Bale: “Non ho intenzione di parlarne, vediamo, se è domani, ...

Gareth Bale - il Real lo mette sul mercato. Filtra una voce esplosiva : "Qual è la squadra italiana interessata" : Il Real Madrid vorrebbe cedere Gareth Bale per fare cassa e arrivare a Pogba. Il prezzo fissato per far partire l'esterno offensivo gallese ammonta a circa 70 milioni di euro, una cifra che in molti sono pronti a pagare per assicurarsi le prestazioni del gallese. L'affare di calciomercato fa breccia

Real Madrid - spunta una nuova pretendente per Bale : è il Tottenham [DETTAGLI] : Ritorno al passato per Gareth Bale. Il gallese, fuori dai piani tecnici di Zidane al Real Madrid, sarebbe finito nel mirino del Tottenham. E’ quanto riporta ‘Marca’. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno per Bale nella squadra con cui il centrocampista offensivo ha giocato 6 stagioni dal 2007 al 2013. La cifra su cui le parti sono disposte a trattare si aggira attorno ai 55-60 milioni di euro, anche se resta un punto ...

Pogba al Real? La bomba dalla Spagna : “Costerà 80 milioni più Bale e Kroos” : Paul Pogba è il principale obiettivo del mercato del Real Madrid. La bomba arriva dalla Spagna: “Costerà 80 milioni più Bale e Kroos”.“powered by Goal”Da un lato la voglia di cambiare aria dopo tre anni, dall’altro la voglia di fare un colpo grosso a centrocampo. Da un lato Paul Pogba, dall’altro il Real Madrid. Alla ricerca di un contatto decisivo per chiudere il possibile trasferimento dell’estate.Il giocatore ...

Dalla Spagna - Juventus interessata a Bale del Real Madrid (RUMORS) : Il calciomercato potrebbe entrare a breve nel vivo, con le grandi società di Serie A che hanno già ufficializzato importanti acquisti ma che probabilmente non si fermeranno qui: l'Inter di Conte ha già annunciato il difensore Godin, l'esterno Lazaro dall'Hertha Berlino e Stefano Sensi del Sassuolo, e sta lavorando sia per Lukaku che per Dzeko. Anche il Napoli ha rafforzato il suo settore difensivo grazie all'acquisto di Manolas Dalla Roma, ...