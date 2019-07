Sempre in valigia | due ‘strani’ oggetti senza cui la regina Elisabetta non può partire

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2019) Dalla Famiglia Reale arrivanonotizie strane e stravaganti. Come quelle legate al protocollo ufficiale da seguire per qualsiasi spostamento dellae degli eredi al trono. E così, in questo periodo di ferie, vacanze, code in autostrade e attese all’aeroporto, curiosare in queste stranezze da palazzo ci fa strappare un sorriso. E pensare che noi siamo qui a pensare alle dimensioni dei bagagli a mano oppure a quanto pagare di casello. Le regole e le varie norme che devono seguire i funzionari e gli assistenti dellasono infatti tantissime. E fare le valigie non dev’essere un gioco da ragazzi. Ci sono infatti delle “rules” standard, ferre, da seguire ogni volta che i reali lasciano la loro residenza. Ci sono, ad esempio, degliche non possono mancare mai nella borsa o nel trolley della. Ma se state pensando a phone o caricabatterie vi sbagliate ...

