Fonte : quotidianodiragusa

(Di lunedì 22 luglio 2019)della via. Insorgono i consiglieri comunali di opposizioni Pd e 5 stelle

quotidianodirg : Ragusa, chiusura di via Padre Tumino: polemiche - CorriereRagusa : I 5 Stelle contro la chiusura di via Padre Tumino: 'Così non si fa' - Ragusa - Corriere di Ragusa -