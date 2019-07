Ondate di caldo | dai satelliti le future mappe per gestirle | sorvolati Regno Unito e

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Si lavora a nuoviin grado di registrare le temperature della superficie terrestre per otteneread altissima risoluzione, utili a gestire anche ledi calore come quelle che in giugno hanno colpito Italia ed Europa. Il progetto sta nascendo grazie alla collaborazione tra l’Agenzia spaziale europea (ESA) e la NASA. Su alcune aree italiane e britanniche, è stato sperimentato lo strumento Hytes, realizzato dal Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della NASA. I dati ottenuti sono la base per sviluppare il nuovo satellite europeo specializzato nel fornire letermiche della superficie terrestre più precise mai rilevate. La missione, chiamata Lstm (Land Surface Temperature Monitoring), è una delle sei previste per sviluppare ulteriormente il programma Copernicus, promosso da ESA e Commissione Europea. “In un contesto urbano ciò aiuterà a capire ...

