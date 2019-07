Nei Simpson ad Halloween accadono ' Stranger Things'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Che li consideriate un semplice cartone animato, una serie cult, una denuncia attuale della realtà che ci circonda o semplicemente la rappresentazione della tipica famiglia americana (sempre più globalizzata), il clan dalla pelle gialla deicompleta in questo 2019 la sua trentesima edizione dopo aver abbracciato in maniera più o meno realistica praticamente ogni aspetto della vita quotidiana vera. Dalle profezie agli omaggi diSpesso si è discusso della capacità deidi anticipare eventi che poi, nella realtà fuori dal piccolo schermo, si sono verificati sul serio. Che sia l'elezione dell'attuale presidente americano Donald Trump o il riferimento a ciò che è successo drammaticamente alle Torri Gemelle nel 2001, le avventure di Homer e famiglia hanno toccato in trent'anni talmente tanti aspetti della vita che in alcune occasioni la realtà e la fantasia degli ...

alestopcrying : @ElMardiRanda grandissimi differenze invece: quando si vuole prendere in giro il veneto si usa la cadenza veneto oc… - luca_close : Io e Neil mentre discutiamo sul titolo del mio singolo... insisteva a volerlo chiamate come #neilarmstrong... Meno… - Paolo3_P : @andiamoviaora @vediunpoettino Nei Simpson trovi tutto! Qualsiasi argomento! ???? -