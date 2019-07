Napoli | ecco gli abbonamenti | «Prezzi più bassi e stadio al top» Curve a 270 euro e

Sky – Inglese : “Il Parma una famiglia - ecco perché ho lasciato Napoli” : Roberto Inglese sceglie ancora il Parma: l’attaccante italiano ha spiegato i motivi del suo ritorno in Emilia, ai microfoni di ‘Sky Sport, il classe ’91 ha preferito un club meno blasonato rispetto agli azzurri: “Ho preferito tornare qui, nella mia seconda famiglia, piuttosto che non essere felice pur giocando in un palcoscenico più importante. Il Parma mi ha voluto fortemente e sono davvero contento di essere ...

Napoli piange Luciano De Crescenzo - ecco il popolo di Bellavista : «Siamo tutti più poveri» : Gli applausi, le lacrime e la commozione di chi - con la voce strozzata dal dolore - continua a ripetere le sue battute. Viene ricordato così Luciano De Crescenzo dal suo popolo, dalla gente...

Napoli - viaggio nel degrado della Galleria Umberto : «Ecco in che condizioni sono i tetti» : Dalla morte di Salvatore Giordano, 14enne morto a causa delle ferite riportate nel tragico crollo di alcuni fregi della Galleria Umberto, sono passati cinque anni. Il processo penale che vede...

Madonna del Carmine 2019 : Napoli - Andria e Roma. Ecco gli eventi : Madonna del Carmine 2019: Napoli, Andria e Roma. Ecco gli eventi La Madonna del Carmine è una celebrazione religiosa che si tiene il 16 luglio di ogni anno. Si tratta di una delle feste mariane tradizionali più antiche della storia e ricorda l’apparizione della Vergine a Simon Stock, religioso britannico e patrono dei Carmelitani. Il giorno prima, il 15 luglio, si festeggia invece la vera e propria vigilia dell’evento, con la Festa del ...

L’ex medico della Roma : “Manolas impeccabile dal punto di vista umano e professionale - non deluderà : ecco perché ha scelto Napoli” : Riccardo Del Vescovo parla di Manolas Riccardo Del Vescovo, ex medico della Roma è intervento a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma ed ha rilasciato alcune dichiarazioni su Manolas nuovo acquisto del Napoli: “Al di là dell’amicizia che si è instaurata negli anni con Manolas, mi ha fatto piacere descrivere le caratteristiche dell’atleta al medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico che ...

Napoli - scelti i nuovi presidi : ecco chi guiderà gli istituti superiori nel prossimo anno scolastico : Via libera dall'Ufficio scolastico regionale guidato da Luisa Franzese alla mobilità dei presidi. Al liceo Sannazaro come anticipato da Il Mattino è stato nominato Stefano...

Insigne-Napoli - si discute il rinnovo. Ecco cifra e scadenza proposte da ADL : Nella serata di ieri, Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha raggiunto i compagni in ritiro a Dimaro. SEcondo il Corriere dello Sport, il suo agente Mino Raiola e il Napoli sarebbero di nuovo in contatto per discutere del contratto del calciatore. Il presidente De Laurentiis, nei passati incontri col potente manager di Insigne, avrebbe fatto sapere di avere pronto un nuovo accordo da sottoporre al suo assistito. Un contratto prolungato e ...

Rodrigo-Napoli - Pedullà : “Tentativo vero - con maxi offerta al Valencia. Ecco come è andata” : Rodrigo-Napoli, Pedullà: “Tentativo vero, con maxi offerta al Valencia. Ecco come è andata” Rodrigo-Napoli, l’ esperto di calciomercato Alfredo Pedullà aggiunge nuovi dettagli alla trattativa tra il club azzurro ed il Valencia. Stando a quanto si apprende, la missione di Giuntoli ha portato ad una maxi offerta per l’ attaccante spagnolo di origini brasiliane che piace molto al tecnico Carlo Ancelotti. Di seguito il ...

MERCATO Napoli – Grassi e Sepe ceduti al Parma. Ecco la formula : CalcioMERCATO – Il NAPOLI cede Grassi e Sepe al Parma. La SSC NAPOLI, attraverso un tweet, ha comunicato di aver ceduto i due calciatori al Parma. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Ricordiamo che i due avevano già militato nella formazione ducale per tutta la stagione 2018/2019. Di seguito il tweet: La SSCN comunica di aver ceduto al @1913parmacalcio, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, i ...

Scotto : “Il Napoli segue con molta attenzione il terzino del Celtic - ecco la cifra che bisogna pagare per aggiudircarselo” : Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano “Il Roma”, attraverso il suo profilo Twitter ha parlato di un forte interessamento del Napoli del terzino Kieran Tierney del Celtic : “Per il ruolo di terzino sinistro il Napoli sta monitorando con attenzione Kieran Tierney del Celtic. Ci sarebbe da superare l’offerta da 15 milioni di sterline offerti dall’Arsenal e avvicinarsi ai 25 milioni di sterline (quasi 28 ...

Calciomercato sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...

Universiadi a Napoli - ecco i ?furbetti? della preferenziale : l?ira degli atleti : C'è chi preferisce la preferenziale anche tra gli automobilisti comuni, cioè quelli non autorizzati al percorso dedicato ai bus, ai taxi selezionati e agli atleti delle Universiadi....

Hugo Maradona : “Diego avrà per sempre Napoli nel cuore - ecco il pensiero di mio fratello su Icardi” : Hugo Maradona, fratello di Diego Armando è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il possibile matrimonio tra Mauro Icardi e il Napoli. Le sue parole : “Diego è arrivato a Napoli ormai trentacinque anni fa, fu una giornata speciale che segnò l’inizio dell’infinito amore tra lui e il popolo partenopeo. Fu un giorno che nessun tifoso napoletano potrà mai dimenticare. Icardi-Napoli? I problemi che ...