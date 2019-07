Fonte : ilpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) La Corte d’Appello di Palermo ha confermato l’assoluzione dell’ex ministro della Democrazia Cristianain uno deicosiddettaera imputato per il reato di “violenza o minaccia a un corpo politico” previsto dall’articolo 338 del codice

ilpost : L’assoluzione di Calogero Mannino in uno dei processi sulla trattativa Stato-mafia è stata confermata in appello - SerLongo : Stato-mafia, confermata in appello l'assoluzione di Calogero Mannino - infoitinterno : Stato-mafia, confermata in appello l'assoluzione di Calogero Mannino -