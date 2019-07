Huawei Watch 3 è stato certificato dal Bluetooth SIG e si prepara al lancio

Il nuovo firmware per Huawei Watch GT aggiunge il secondo fuso orario : L'update di luglio è snello come ci si aspetta considerato il nome del sistema operativo e nonostante i soli 4,80 MB introduce anche una nuova funzionalità che permette di vedere un secondo fuso orario con la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore. L'aggiornamento apporta anche dei ottimizzazioni generali al sistema, inoltre migliora l'interfaccia triathlon e l'algoritmo per l'allenamento e la frequenza cardiaca. L'articolo Il nuovo ...

Huawei Watch GT ora supporta le watch face personalizzate : ecco come realizzarle : Huawei watch GT ha da poco rivesto il supporto alle watch face personalizzate, ma realizzarle non è poi così semplice, ecco come fare.

Huawei Watch GT Active è lo smartwatch per gli amanti dello sport che hanno il polso grande : Gli sportivi attenti al monitoraggio dell'attività fisica potrebbero essere interessati al nuovo smartWatch Huawei Watch GT Active, un prodotto pensato più per gli amanti dello sport che per chi vuole notifiche di mail e telefonate. È una variante del Huawei GT già provato ed è in vendita a un prezzo di 249 euro: una cifra importante, ma tutto sommato in linea con quanto offerto. Offre un display ben leggibile, autonomia soddisfacente,

Huawei ha già superato i 100 milioni di smartphone spediti - bene anche Huawei Watch GT : Huawei ha annunciato che le sono bastati 5 mesi nel 2019 per raggiungere il traguardo dei 100 milioni di smartphone spediti. Ecco tutti i dettagli