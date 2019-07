Codacons | Ordinanza Regione Lazio va resa permanente

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Roma – Renderel’dellaper combattere le criticita’ sul fronte dei rifiuti nella capitale. A chiederlo il, dopo le ultime dichiarazioni del sindaco Virginia Raggi. “La Raggi afferma che la citta’ sta tornando alla normalita’, ma se per normalita’ intende strade e marciapiedi perennemente sporchi, come era la situazione di Roma anche prima dell’emergenza, cio’ non e’ accettabile- spiega il presidente Carlo Rienzi- Per tale motivo chiediamo che l’dellasull’emergenza rifiuti resti in vigore in modo, cosi’ da obbligare l’Ama a svolgere il proprio dovere e far fronte allo smaltimento della spazzatura in citta’”. “Quanto poi ai romani zozzoni citati dalla Raggi, il sindaco ha ragione, ma omette di dire che il ...

Codacons : RT @CarloRienzi: Dalla lettura dell’ordinanza ci sembra che il #Tar voglia approfondire il problema dell’#Ilva, e quindi siamo pieni di spe… -