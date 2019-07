Adolescenti e sesso | come affrontare l’argomento?

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) Vivete la sessualità unendo cuore e cervelloCi vuole rispettoUsate sempre il profilatticoArgomento verginitàIlnon è il pornoNo al ViagraSì alla contraccezione sicuraAttenzione al vaccinoAttenzione alla pillolaScegliete bene il preservativoSiamo stati tutti, l’età di passaggio per antonomasia, in cui tutto è una scoperta da conquistare, ma che spaventa.il. Le prime cotte, i primi baci, i primi mano nella mano, i primi approcci… la prima volta. Secondo il Censis, siamo intorno ai 17 anni di media, per lui e per lei. Ma secondo ricerche recenti, l’età della prima volta è 15 anni per un/una adolescente su tre», precisa Stefania Piloni, medico specialista in ginecologia, presidente di Sex Pass Educational, associazione no profit per l’educazione sentimentale e sessuale nelle scuole. «I ragazzi durante l’adolescenza osservano il loro corpo cambiare e ...

