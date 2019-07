Una laurea salva dalla disoccupazione?

Università - Una laurea su 10 «parla» solo inglese : Stop ai corsi di laurea in inglese ? A giudicare dall’offerta in rampa di lancio per il prossimo anno accademico non si direbbe proprio. Il numero dei corsi la cui...

Una laurea per medici ingegneri Humanitas/Politecnico - tra hi tech e scienze della vita : medici-ingegneri, per integrare le conoscenze legate alla salute, al benessere e alla qualità della vita con quelle delle più innovative tecnologie digitali. Nasce a Milano un nuovo corso di laurea, per formarli, grazie all’accordo tra l’Università Humanitas e il Politecnico.Un’esperienza innovativa, a livello internazionale. E ancora una volta la città si conferma come luogo ideale di sintesi ...